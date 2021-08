Estabilizado un incendio declarado de madrugada en La Línea de la Concepción

El Plan de lucha contra los Incendios Forestales de la Comunidad de Andalucía (Plan Infoca) trabaja en la tarde de este sábado en un incendio forestal declarado esta madrugada en el municipio de La Línea de la Concepción (Cádiz), en el paraje Santa Margarita, el se encuentra estabilizado desde las 10,45 horas.

Así lo detalla en un tuit el Infoca. Por otro lado, el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz informa en otro tuit que el incendio ha afectado a una zona de entre 150 y 200 hectáreas de superficie.

No obstante, el Infoca ha precisado en otro tuit que la dirección de extinción les corresponde a ellos y "no se ha dado información alguna sobre la superficie afectada, pues todavía no hay estimación sobre la misma".

El consorcio ha movilizado medios de sus parques en La Línea, San Roque y Algeciras, mientras que el Infoca ha llegado a tener movilizados a 61 bomberos, dos técnicos de operaciones (TOP), uno de extinción (TEX), otro de supervisión, un agente de medio ambiente, una unidad médica (UMIF), otra de metereología (UMMT), una máquina pesada y tres helicópteros.

Una vez esté extinguido, la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) de la Junta de Andalucía estudiará la superficie calcinada para conocer el número de hectáreas afectadas por las llamas. En caso de que haya indicios de delito en sus causas, se investigará con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.