Maria José Santiago: "La saeta es un cante de poder a poder"

Cofrade y amante de la Semana Santa de su tierra, la cantante María José Santiago rememora en COPE sus recuerdos cantando saetas en el balcón de Radio Popular en Jerez.

"Yo le cantaba a mi Cristo en la antigua sede de Radio Popular en la Cruz Vieja, son mis recuerdos cofrades en los que desde muy pequeña he vivido muy intensamente el Viernes Santo en Jerez, como el resto de mis paisanos".

La cantante jereza expresa sus recuerdos más cofrades. "Recuerdo cuando mi padre cargaba y yo me metía debajo del paso que me daba miedo y desde entonces era consciente de lo que era la Semana Santa. Siempre he buscando el compromiso de cantar saeta y por eso me reservaba. Le he cantando al Silencio y al Prendimiento también. Cada día de la Semana Santa los jerezanos la vivimos de manera intensa y con mucha devoción".

La saeta

Maria José Santiago explica cómo y que es una saenta, sin duda una de las grandes expresiones artísticas de la Semana Santa. "La Saeta es una oración cantada, dependiendo de quien la cante suena con más o menos pellizco, pero todo aquel que canta una saeta merece un respeto porque es su sentir. No todo el mundo tiene ese don y ese privilegio y con ese peliizco con el que se canta en Jerez. El cante es algo que sale muy de adentro y del alma y es algo que te sale en ese momento".

"Yo antes de cantar sentía de todo, se me ponía el corazón a mil por hora. Las manos te sudan y estás nerviosa. La saeta es un cante de poder a poder. Es muy complicado cantar una saeta cuando eres profesional porque sientes más responsabilidad si cabe", concluye.