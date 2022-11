La Junta cree en riesgo el Laboratorio Agroalimentario y Estación Enológica de Jerez

El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Cádiz, David Gil, ha mostrado su preocupación por el "sorprendente" retraso que está llevando a cabo la gestión de la tramitación de la cesión del espacio donde se ubica el edificio que albergaría el Laboratorio Agroalimentario y Estación Enológica de Jerez y el Laboratorio de Producción y Sanidad Animal en el Parque Científico Tecnológico Agroindustrial de Jerez por parte del Ayuntamiento, desde que el 14 de marzo se pidiera que el Gobierno Local impulsara la mutación demanial subjetiva, que fue aprobada el 3 de octubre en el pleno municipal, pero "sin aportarse documentación alguna".

Gil ha explicado a través de un comunicado que "al día siguiente de esta aprobación (4 de octubre) se solicitó al Ayuntamiento el certificado acreditativo del acuerdo de cesión adoptado por el pleno; el certificación del secretario del Ayuntamiento acreditativo de que se ha cumplido con la normativa local que acredite que el bien cedido figura inscrito en el Inventario municipal y el carácter patrimonial o demanial del mismo; nota simple-Certificación catastral-Acreditación de que el inmueble está al corriente en el pago del IBI y cualquier otro tributo; y conformidad con el borrador del Documento administrativo de formalización".

"El 7 de octubre", prosigue el delegado territorial, "se recibe parte de la documentación, pero de manera muy incompleta ya que aún falta los certificados del secretario que acrediten que la cesión se ha tramitado de conformidad con lo preceptuado en la normativa local y el que acredite que el bien cedido está inscrito en el inventario municipal.

"Además, no se contaba con la acreditación de que el inmueble está al corriente de pago del IBI, así como de cualquier otro tributo que recaiga sobre el mismo y la conformidad de la entidad cedente, con el borrador del documento o convenio administrativo de formalización de la cesión, es decir, casi todo lo que se le había pedido días antes", explica Gil.

El delegado ha remarcado que un mes después, el 4 de noviembre, "dadas las dificultades para obtener la acreditación de estar al corriente de los IBI, se solicita en sustitución un certificado del Ayuntamiento, en el que se haga constar que en cualquier caso no se va a repercutir a la Junta ninguna deuda derivada del pago de impuestos del inmueble en cuestión, pero a día de hoy no solo no se ha recibido esto, sino que también sigue faltando la conformidad del Ayuntamiento con el borrador del documento o convenio administrativo de formalización de la cesión de que se trate, que se acompañan como anexo y lo más llamativo al ser un documento fácil de conseguir, la nota simple de la finca una vez segregada".

Con todo ello, Gil ha mostrado sus dudas sobre el proceder del Gobierno Local en este asunto, que "se ha ido retrasando de manera incongruente a pesar de que el Ayuntamiento es conocedor de los plazos que tiene el proyecto".

Por tanto, el delegado territorial ha reclamado al Gobierno Local de Jerez "implicación para que el proyecto pueda arrancar lo antes posible" y advierte de que "la pelota lleva ya muchos meses en el tejado del Ayuntamiento que si sigue con esta inacción será el único responsable de que el Centro Andaluz del Vino no pueda ser una realidad dentro de la ITI de Cádiz".

