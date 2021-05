El Xerez DFC dice adiós a Tercera con una derrota en Lepe (CD San Roque de Lepe 2-1 Xerez DFC)

El Xerez DFC llegó a la última jornada con los deberes hechos. Con el ascenso directo conseguido la semana anterior y con el campeonato obtenido días después, el resultado frente al San Roque de Lepe era poco trascendente para los intereses xerecistas. Tan solo era relevante para mantener la racha de partidos sin conocer la derrota. Una estadística, a estas alturas, anecdótica que se vio cortada debido a la derrota por la mínima en tierras onubenses. Pero los aficionados xerecistas no estaban pendientes del resultado, sino de otros aspectos que, en ese momento, copaban su atención.

El pasado domingo, tuvo especial protagonismo la cantera azulina Así ha sido durante toda la temporada, pero en esta jornada más si cabe debido a que un grupo importante de canteranos pisaron el césped del Ciudad de Lepe. Fueron de la partida César, Basto y Hugo, y en la segunda mitad entró Pepe Sainz, quien anotó su primer gol con el primer equipo. Todos cuajaron un muy buen encuentro, algo nada fácil teniendo en cuenta que el rival –uno de los mejores de la categoría- se estaba jugando el ascenso de categoría.

Además de la cantera, el protagonismo lo centró otro de los integrantes del primer equipo. Un futbolista que ha estado desde el barro y que ha ido escalando, junto al club, categoría a categoría. Alejandro Padilla, capitán y estandarte de este proyecto –el único futbolista que perdura desde la fundación del club en la primera plantilla-, debutó esta temporada. No ha sido una campaña fácil para él, puesto que la grave lesión que sufrió al inicio de la misma lo ha mantenido alejado de los terrenos de juego. Los 10 minutos que jugó fueron un homenaje y reconocimiento a su trabajo esta temporada. Lejos del césped, Padilla ha sido parte fundamental de la cohesión y unión del grupo. Irradia xerecismo y contagia pasión a cada uno de sus compañeros. Suyos han sido todos los éxitos deportivos de la historia de este club, incluido también el de esta temporada. Esos 10 minutos simbólicos así lo reconocen.

Primera mitad sin goles

El CD San Roque de Lepe se jugaba la vida. El Xerez DFC, sin presión alguna, con todos los objetivos cumplidos. No obstante, ni mucho menos el conjunto xerecista puso las cosas fáciles al cuadro lepero. Es más, la primera gran ocasión la tuvo el conjunto jerezano a los cinco minutos de partido en las botas de Goma. El guardameta local, David Robador, evitó el primer tanto de los visitantes.

A pesar de la igualdad del encuentro, dadas las circunstancias, fue el San Roque quien se hizo con la posesión y quien comenzó a proponer. Eso sí, los primeros compases del encuentro no destacaron por las ocasiones de gol. En el minuto nueve, Nané –que acabaría siendo el héroe de su equipo- tuvo la primera llegada para los locales. Pero su cabezazo se marchó bastante por encima de la portería defendida por César.

Desde entonces hasta la próxima ocasión de gol, que no llegaría hasta el 27’, apenas hubo aproximaciones de peligro. En ese minuto, Antonio Jesús tuvo en sus botas abrir la lata de falta directa. Su disparo fue repelido por Robador. Tras esta oportunidad xerecista, llegaría una muy clara para los aurinegros.

Tan solo unos minutos después de la ocasión de Antonio Jesús, Nané tuvo todo para marcar, pero se topó con un gran César que le negó el gol. Esta fue la última ocasión de una primera parte sin mucho peligro.

Primer gol del canterano Pepe

La segunda mitad fue otra historia. Los locales necesitaban ganar para poder ascender de categoría. Debían mirar de reojo a lo que sucedía en Puente Genil. Allí, el resultado les beneficiaba, pero era insuficiente si no se imponían al campeón del grupo. En el 50’, tan solo cinco minutos después de la reanudación, el técnico local Antonio Fernández hizo un par de sustituciones buscando la reacción de su equipo.

Una reacción que acabó materializándose poco después. Esta vez sí acertó Nané en una muy buena jugada personal. El delantero local se zafó de sus marcas y regateó a César para abrir la lata. El estadio vibraba porque, en ese momento, el San Roque era equipo de 2º RFEF.

Aunque el Xerez no se jugase nada, esto no significaba que no fuese a dar guerra. Máxime cuando en el 60’ se produjo un triple cambio y entró, entre otros, Pepe Sainz. Pérez Herrera le ha dado su confianza, al igual que a otros canteranos, durante toda la temporada. Ha ido convocado con el primer equipo en varias ocasiones y ya había disputado algún minuto en jornadas anteriores. El canterano quería devolver la confianza y demostrar la calidad que atesora.

Y así lo hizo tan solo diez minutos después de ingresar en el terreno de juego. En el 70’, Pepe cazó un balón en una posición un tanto alejada, pero le pegó. El esférico acabó colándose en la portería rival con cierta ayuda de Robador, que no pudo atajarlo. El Xerez necesitó muy poco para hacer el empate. En las últimas jornadas, el equipo de Pérez Herrera ha demostrado un acierto de cara al gol nada desdeñable.

El resultado no le valía al San Roque de Lepe y, ante los escasos minutos que le restaban al partido, los aurinegros se volcaron al ataque. Tan solo tres minutos después del empate, el exxerecista Juan Gómez tuvo la oportunidad de poner por delante a los suyos de nuevo. No obstante, erró en el mano a mano.

Los de Pérez Herrera no le perdían la cara al partido y querían despedir la temporada con victoria. Los locales estaban volcados arriba y los azulinos pudieron aprovechar esa circunstancia para remontar. De nuevo, Pepe Sainz tuvo protagonismo en la ocasión manifiesta del 79’, aunque esta vez como asistente. Su centro al corazón del área buscaba la cabeza de Baeza para que pusiera el 1-2, pero no remató por centímetros.

Lo que acabaría llegando fue el 2-1. Otra vez Nané, héroe del ascenso lepero, hizo el segundo de su equipo y de su cuenta particular en el 82’. El killer aurinegro cazó dentro del área el rechace de César, que despejó el disparo de Montenegro. Nané estuvo atento y remató a placer para dar la victoria y el ascenso a su equipo.

Poco más ocurrió, en cuanto a fútbol, en los minutos que restaban. Tras el gol, se produjo el debut antes mencionado de Álex Padilla, icono del xerecismo y capitán del equipo. El futbolista dejó entrever en la celebración del ascenso en Chapín de esa misma tarde que fueron sus últimos minutos con la elástica azulina. Tras ocho años, Padilla, quien comenzase con este proyecto en la última categoría, deja al club en 2ºRFEF, otrora Segunda B. Deja una huella imborrable en la memoria de todos los xerecistas que han sido testigos de dicha escalada.