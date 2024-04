El Tertulión de Cope Jerez. Capítulo 96: No es delito

Audio





No es delito. No es delito defender tus colores. No es delito tener valores. No es delito defender tu proyecto. Y, definitivamente, no tiene que soportar la afición del Xerez Deportivo FC la presión, los insultos y los reproches que fueron protagonistas la pasada semana. Una semana tensa entre las dos aficiones. Con el Fondo Norte de Chapín inhabilitado por la estructura en mal estado. Con comunicados que no conducían a nada. En definitiva, una semana donde sobró tensión y faltó mucha emoción por como llegaban cada una de las escuadras.

Al final, aunque con un Xerez Deportivo FC más convencido de la victoria, empate que sigue cubriendo las expectativas de unos y de otros. Una derrota de cualquiera de ellos hubiera significado no solo un golpe moral, sino también un golpe a las pretensiones de esta temporada.

A nueve puntos del líder, con seis partidos por delante, se puede soñar. En primer lugar, con subir peldaños para conseguir una posición más ventajosa en la disputa del play-off de ascenso, y también para soñar con todo, habida cuenta de los malos números que están firmando los de arriba. La lógica indica que tiene que comenzar ya a sumar, pero nadie tiene garantía de que eso vaya a ocurrir.

De todas estas circunstancias, y del próximo partido, hablamos hoy en El Tertulión de Cope Jerez, con Juan Carlos González, Conchita Bermejo, Rafael López de Carrizosa y Ángel Aguilera.

