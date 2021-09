El II Congreso Magallanes-Elcano reunirá a 60 innovadores sociales

La segunda edición del Congreso Internacional de Innovación Social, que se celebrará del 21 al 23 de septiembre en el Palacio de Congresos de la ciudad de Cádiz, ha aumentado su programación para incrementar hasta 60 el número de protagonistas de los nuevos modelos de innovación y desarrollo que participarán con ponencias.

Procedentes de diversas regiones de España, Portugal y países de América Latina, los 60 ponentes del Congreso tienen un denominador común: han sido capaces de atreverse a convertir en soluciones reales sus ideas de innovación social. Así, serán el centro de atención de una gran confluencia de emprendedores, entidades sociales y representantes de administraciones públicas.

El congreso es organizado por el Laboratorio de Innovación Social Magallanes-Elcano (Lab-ME), impulsor de esta iniciativa para contribuir al bienestar socioeconómico y a la cooperación tanto en áreas urbanas como en comarcas rurales, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cuenta con el impulso de la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Turismo, y con la implicación de otras instituciones públicas y privadas, como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y Bodegas Barbadillo.

En una nota, la organización ha recordado que la asistencia en Cádiz a las sesiones del congreso es gratuita. No obstante, al seguir todas las medidas sanitarias de prevención anticovid y de aforo, para acudir cualquiera de los tres días del congreso hay que solicitarlo previamente escribiendo a la dirección de correo electrónico info@labmagallaneselcano.com .

Además, desde cualquier lugar del mundo se podrá asistir en directo de modo virtual, ya que se retransmitirá íntegramente a través de internet y se podrá ver y oír accediendo a la portada de la web de Lab-ME. La inscripción virtual es gratuita, hay que formalizarla entrando en www.congresomagallaneselcano.com.

JÓVENES QUE SE AVENTURAN A INNOVAR PARA MEJORAR EL MUNDO

El II Congreso Internacional de Innovación Social cuenta con la participación de numerosos jóvenes españoles que son verdaderos solucionadores, tras atreverse a emprender la aventura de innovar para mejorar el mundo, según ha señalado la organización.

Así, la sesión inaugural, en la mañana del martes 21, tendrá como protagonista a una emprendedora española de primer nivel internacional: Arancha Martínez. Cofundadora y CEO de The Common Good Chain y de It Will Be, ha sido galardonada con el Premio 2020 de la Unión Europea a la Mujer Innovadora.

Sus empresas de innovación social ayudan a combatir la pobreza a través de la innovación tecnológica. Por ejemplo, ha creado la blockchain ComGo, a modo de 'marketplace' de la filantropía para asegurar la trazabilidad y transparencia de las empresas y organizaciones del tercer sector.

De los talentos andaluces que intervienen, destaca Julián Fernández, nacido en La Línea (Cádiz), de tan solo 19 años de edad. Es el fundador y CEO de Fossa Systems, empresa dedicada al desarrollo tecnológico de nanosatélites, de menos de un kilo de peso, para comunicaciones completamente seguras y de alto rendimiento. Con aplicaciones en agricultura, ganadería, infraestructuras, industria, energía, transporte, acuicultura, ciberseguridad.

Con formación autodidacta comenzó a los 15 años a idear cómo fabricar satélites y ha logrado un hito en la democratización del sector aeroespacial poniendo en órbita el minisatélite FossaSat-1, diseñado por él, creado en su domicilio, y logrando la financiación necesaria (30.000 euros) a través de la plataforma de 'crowdfunding' GoFundMe. Fue lanzado al espacio en diciembre de 2019, desde Nueva Zelanda. En Fossa Systems ya son 12 personas en plantilla y tiene en marcha la fabricación y lanzamiento de nanosatélites para una empresa suiza y otra italiana.

CHICLANA, EXPERIENCIA PILOTO PARA REVITALIZAR UN TERRITORIO

Numerosas sesiones del congreso son útiles para orientar sobre los retos relacionados con la economía y el empleo, sobre todo en los sectores sociales y comarcas con más necesidad de soluciones.

Con la participación de expertos nacionales e internacionales, hay mesas dedicadas a la evolución de las cooperativas hacia los nuevos desarrollos de la innovación social, a ejemplos para revitalizar el sector artesanía aunando creatividad y competitividad, a la transformación de la economía informal y su potencial para la creación de empleo, a la colaboración entre empresas y centros educativos para vertebrar la Formación Profesional Dual como alianza crucial para resolver el paro estructural y potenciar el intraemprendimiento.

Según la organización, el ejemplo más concreto de puesta en marcha de un ecosistema de innovación social cuyo objetivo es de cariz territorial tendrá como protagonista al municipio gaditano de Chiclana de la Frontera, que presentará en el Congreso, el miércoles 22, el Plan Director de Innovación Social.

En Chiclana se está impulsando una estrategia amplia de transformación y revitalización, que también incluye el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible, el Plan de Administración Digital y Smart City, la Estrategia para la Cohesión e Inclusión Social, entre otras iniciativas.

Intervendrán en la presentación el alcalde, José María Román; el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez; la directora gerente de la Fundación Andalucía Emprende, Rosa Siles; y Adolfo Borrero, director de I+D del Laboratorio de Innovación Social Magallanes-Elcano para la creación de valor en espacios emergentes, que ha participado muy activamente en la conceptualización de dicho Plan Director.