Carrera Oficial 07: el pregón de Fernando Díaz y la hermandad de las Penas

Se acerca la Semana Santa y por tanto el pregón. Este Domingo de Pasión será el de los pregones, en el caso de Cádiz a cargo del periodista y hermano mayor de la Soledad Fernando Díaz. El pregonero ha estado en los micrófonos de COPE en el séptimo programa de Carrera Oficial.

El informador gaditano ha explicado sus sensaciones y ha recordado que "el pregón acabó hace unas semanas pero lo he ido actualizando en los últimos días con cosas que he vivido y sensaciones que me han transmitido algunas hermandades. Me ha quedado el pregón que he querido siempre, reconozco que comenzarlo fue difícil pero una vez que arrancas ya va todo hacía delante y no me ha costado", destaca el pregonero.

Asimismo, en el programa hemos repasado la actualidad cofrade y hemos hablado con Inmaculada Ruiz Gené, hermana mayor de la cofradía de las Penas. La responsable de la cofradía de San Lorenzo ha explicado sus sensaciones de cara al próximo Domingo de Ramos y como se está viviendo al Cuaresma.