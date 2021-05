Quesos y chacinas de Rota, tomates de Conil y miel de la Sierra

Capítulo 6 de Campo y Sal, el podcast de Agricultura, Ganadería y Pesca de COPE en la provincia de Cádiz.

Visitamos hoy la granja El Bucarito en Rota con Yolanda Maya, una empresa familiar donde se elaboran quesos y mantequillas de magnífica calidad con leche cruda de las cabras de raza Florida, los embutidos del cerdo ibérico, alimentan a sus animales con el pasto y cereal de la finca, tienen además cultivo de granados y almendros, las instalaciones son visitables para vivir la experiencia de un lugar único. Ahora quieren retomar el proyecto de exportación de sus productos a otros países donde los productos de El Bucarito son también muy valorados. http://elbucarito.es

En la huerta de Conil conocemos en la Coop Ntra. Sra. de las Virtudes con su presidente Bartolomé Ramírez la amplia variedad de tomate que cultivan y comercializan, más de 15 variedades de tomate "la boutique del tomate" como la define Ramírez, con algunas tan conocidas como el tomate Matías, pera, corazón de buey, Sherry, el azulado, .... Dependiendo la utilidad que le queramos dar, ensaladas, guisos, guarnición, .... debemos elegir la variedad que por sabor y textura mejor se amolde al plato. Los precios del tomate ahora mismo no llega al que les gustaría, aunque hasta hace poco han estado consiguiendo un valor bueno para los hortelanos.http://www.coagrico.com/

Y en plena primavera la actividad de las abejas es incansable, Fran Romero, apicultor de El Zanganillo en Prado del Rey habla de la excelente miel y productos como el polen o el propóleos que se extraen de la colmena. Pronto comenzará la recolección de la miel, aunque no ha llovido demasiado y no se recolectará gran cantidad, si que se prevé sea de una magnífica calidad. Los precios están parados por la poca producción de miel, aunque se prevé sigan en los mismos niveles de otros años, la pandemia además les ha beneficiado en las ventas ya que no ha entrado miel de china y los mercados han demandado el producto local. En Prado del Rey hay más de 30 apicultores y en la provincia unos 100 los que se dedican a la miel. http://elzanganillo.es/

También debes saber que la consejera de Agricultura propone en el Consejo Consultivo aplicar una convergencia paulatina en la PAC que alcance el 85% en 2026. Carmen Crespo plantea desde Andalucía eco esquemas más flexibles y que supongan, como máximo, el 20% del presupuesto.

La consejera de Pesca celebra que las ayudas por parada biológica de 2021 contemplen los días de fin de semana como pedía Andalucía. El objetivo de esta reivindicación de la Junta es que los pescadores reciban una compensación justa por su compromiso con la sostenibilidad

Y “acuerdo histórico” que han alcanzado los representantes de las organizaciones que forman parte del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) ‘Jerez-Xérès-Sherry’ y ‘Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda’ para desbloquear la actualización de los pliegos de condiciones de estas menciones de calidad gaditanas.

La organización agraria ASAJA considera injustificada lo que consideran una agresión del presidente Sánchez a los ganaderos Pedro Barato: “Con sus recomendaciones sobre la reducción del consumo de carne, el presidente Sánchez vuelve a dar la espalda al sector agrario en favor del interés ecologistas y la industria de la carne artificial”.

Y buena noticia al poner el semáforo español en verde para que turistas de otros países puedan viajar a nuestro país, lo que favorecerá al sector Horeca y a su vez al sector primario.