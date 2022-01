Paco González: "Si los que lo tienen que elegir conocen Cádiz no hay color"

La ciudad de Cádiz sigue recabando apoyos para acoger el X Congreso Internacional de la Lengua Española en el año 2025. La candidatura sigue cobrando fuerza y las administraciones, desde la Asociación de la Prensa de Cádiz, primera impulsora del proyecto, así como el propio Ayuntamiento de Cádiz, y muchas más entidades trabajan para que la Tacita de plata acoja un evento de mucho prestigio.

Paco González, director del programa radiofónico Tiempo de Juego de la Cadena Cope, ha mostrado su apoyo a la candidatura de Cádiz a través de un vídeo.

“¿Qué sitio mejor que Cádiz? Si los que lo tienen que elegir conocen Cádiz no hay color, y si hay un color es el amarillo pero no estamos aquí para hablar de fútbol, sino para apoyar esta candidatura y los que vengan a ese Congreso sabrán que han acertado para toda la vida y si no conocen Cádiz, ahí tienen un amor eterno”.

El amor de Paco González por Cádiz

El amor de Paco González por Cádiz es incondicional. El afamado periodista, una de las voces más reconocidas en el país, dirige el programa líder de la radio deportiva española. El director de Tiempo de juego ha afirmado en innumerables ocasiones su pasión por la provincia gaditana y sus visitas son habituales debido a la gran cantidad de amigos que tiene en nuestra tierra.