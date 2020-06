"El turismo es un gran motor de la provincia, tenemos que ser conscientes de ello"

El turismo comienza a reactivarse en la provincia de Cádiz. Josefa Díaz, es presidenta de la Asociación de Empresas Turísticas de Cádiz (AETC), y ha explicado en los micrófonos de COPE como está siendo esa reactivación.

"Somos un gran motor de la provincia y ahora se está tomando conciencia de lo que supone el turismo para la provincia de Cádiz. Hay muchas empresas pequeñas que generan también mucho empleo y están ya comenzando a funcionar respetando las medidas sanitarias".

Medidas que se están implementando en los sectores turísticos. "Las cosas se están haciendo bien, además somos un destino en el que hemos tenido por fortuna poca incidencia del coronavirus. El pueblo de Cádiz ha respondido bien ante la enfermedad. No nos tenemos que agobiar y ser cada uno responsable de nuestros actos y cumplir con las medidas sanitarias".

El Hotel Las Cortes abrirá el 1 de julio

Josefa Diaz es también directora del Hotel Las Cortes de Cádiz, ubicado en la céntrica calle de San Francisco de Cádiz. "Por ahora no tenemos desplazamientos y me habría encantado abrir ya pero no hay clientes porque no se pueden desplazar".

"Vamos a abrir en el mes de julio, concretamente el día uno, para que empieza a moverse el turismo. Ya hay hoteles que están comenzando a abrir pero no es nada fácil porque todavía no hay movilidad. Esperamos que en estos días de desescalada vayan aumentando las reservas", reconoce Josefa Díaz.