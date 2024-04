Ignacio Moreno: "Soy muy crítico con el gaditano, no damos valor a nuestra excelencia"

'Sin acritud, Cádiz contado en voz alta y clara' es el libro del director de La Voz de Cádiz en el que hace una recopilación de sus mejores artículos dominicales en el periódico gaditano. Una selección que "ha costado porque son muchos los artículos que he escrito. He intentado hacerlos de manera cronológica y por temáticas que van desde la política, laboral, turismo, social y deportes".

Moreno Bustamente recuerda que "el único objetivo que me marqué hace 12 años cuando comencé a escribir estos artículos era poner mi granito de arena para el crecimiento de Cádiz, con algunas pinceladas de política regional y nacional. He escrito más de 600 artículos y este libro es una recopilación de algo más de un centenar de los que he escrito en La Voz. Todos aportan al crecimiento de Cádiz, nosotros somos periodistas y nuestra forma de aportar es una visión crítica y reflexiva sobre la ciudad".

Hay artículos que han tenido una enorme repercusión. "A veces piensas que algunos no la van a tener y al final si la tienen. No veo las reacciones en redes sociales, no estoy pendiente porque esa repercusión tiene más ruido con los detractores que otra cosa". Artículos en los que los 8 años de gobierno de Kichi en Cádiz "han dado para mucho. Nos ha atendido una sola vez, aunque es entendible porque la agenda de un alcalde es complicada", dice con ironía.

Sobre el papel del periodismo, Moreno Bustamente recuerda que "es muy necesiario y más en estos tiempos tan confusos con las redes sociales. Siempre hablo que nuestros medios tienen que buscar credibilidad, no puedes buscar una información en redes sociales. Nuestro trabajo es contar cosas pero sobre todo dar fiabilidad a nuestra marca".

Un libro que ha sido presentado en la Diputación de Cádiz y que ha contado con la presencia del director de COPE en la provincia de Cádiz David Santos.