La historia de un policía gaditano que detuvo a un hombre que paseaba un perro de peluche

José Ramón García Ortiz es además de Policía Local en San Fernando, árbitro de la Liga Endesa de baloncesto. Un deportista de primer nivel que ahora se dedica a proteger a los ciudadanos en sus labores como policía.

"Disfruto mucho en la cancha porque el baloncesto es mi vida pero como policía también, son dos profesiones que se parecen bastante pero el arbitraje es mi vida", explica en los micrófonos de El Partidazo de COPE. "No he puesto demasiadas multas. Habitualmente estoy en servicio de tráfico y me dedico a otros menesteres aunque ahora ha cambiado un poco la situación".

García Ortiz explica una de las anéctodas más curiosas que ha vivido estos días. "Si lleva un perro de peluche me tengo que reir. Un señor bajaba la basura y llevaba una cuerda con un perro de peluche, me tuve que reír evidentemente. El señor me dijo que tenía doble justificación, por sacar el perro y la basura. Fue una anécdota curiosa".

Iniciativas de la Policía

El colegiado y policía isleño destaca algunas de las iniciativas que se están llevando a cabo. "Felicitamos los cumpleaños de los niños. Los crios se están portando de una manera increíble y hemos llevado a cabo esa iniciativa pero estamos haciendo más cosas por ejemplo una demostración canina para que se vean desde los balcones. Es increíble la ilusión de los niños y la sorpresa que tienen cuando les felicitas o haces algo de esto".

Sobre los delitos, explica que "los malos son muy listos y no se quieren contagiar. Hay menos gente en la calle y han bajado los delitos pero es obvio por la situación que estamos viviendo.

"En estos días la Jefatura ha recibido ya test y supongo que nos lo haremos pronto", apunta este árbitro que vive ahora sus días como miembro de un cuerpo de seguridad.