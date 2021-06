Fernando Macías anuncia que no volverá a optar a la coordinación provincial de IU Cádiz

El coordinador provincial de IU en Cádiz, Fernando Macías, ha remitido una carta a la militancia de toda la provincia anunciando su intención de no optar a la reelección en la próxima XVI Asamblea Provincial de IU Cádiz, que tendrá lugar el 3 de julio y en la que está previsto que se renueve la estructura provincial de la formación política, además de formalizar la fase provincial de la XXVIII Asamblea de IU Andalucía.

Según ha indicado IU en una nota, en el escrito enviado en la tarde de este jueves, Macías expresa su decisión "clara e irrevocable" de no volver a concurrir al proceso asambleario por "razones estrictamente personales e íntimas".

Asimismo, recuerda el aún coordinador provincial de IU Cádiz que ha ocupado "diferentes responsabilidades provinciales y locales durante las dos últimas décadas y, en cada una de ellas, he tratado de dar lo mejor, con mayor o menor acierto, pero siempre desde la responsabilidad, el compañerismo y la lealtad hacia la organización y las personas que la componen".

Fernando Macías agradece "a muchas personas" la posibilidad de haberse "construido como ser humano: a los trabajadores de esta organización y a los de organizaciones hermanas, a los movimientos sociales, a los sindicatos, a los profesionales de la prensa y, sobre todo, a la gente llana y valiente en la que uno cree: la que hace la patria con sus manos y con su inteligencia".

Concluye el escrito dirigiéndose "a quienes han confiado" en su persona, acompañándole durante tanto tiempo. "Les aseguro que el mayor regalo que he recibido es el contrario: haberlos acompañado yo a ellos, a ellas. A esa gente me debo y me deberé siempre. Son quienes luchan",ha añadido.

La XVI Asamblea Provincial de IU Cádiz se celebrará de manera telemática el 3 de julio. De acuerdo con los plazos previstos en las normas para la asamblea, el próximo 19 de junio finaliza el plazo para la presentación de candidaturas a la Coordinadora Provincial y el 20 de junio tendrá lugar la proclamación de candidaturas.

En caso de que finalmente concurran más de una candidatura, éstas serán sometidas a votación online los días 23 y 24 de junio y de manera presencial, los días 26 y 27 de junio. En caso de que concurra una única candidatura, ésta será ratificada directamente por la XVI Asamblea Provincial del 3 de julio, tal y como señalan los estatutos vigentes de IU Andalucía.