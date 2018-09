Edu Ramos: «Al Cádiz no se le puede decir que no»

Prácticamente un mes después de su llegada, Edu Ramos ha sido presentado como nuevo jugador del Cádiz CF. Esta puesta en escena del centrocampista de Churriana llega después de debutar, e incluso consolidarse, con el equipo gaditano.

En primer lugar, Edu Ramos apunta: «Ha sido un verano muy ajetreado en lo personal. Renové en Córdoba y todo pintaba bien. De hecho tenía ganas de estar allí, aunque al final me enteré que no me podían inscribir. El Cádiz CF estuvo muy pendiente de mí y lo que un jugador quiere es jugar. No quería desaprovechar la oportunidad de estar en un club como el Cádiz CF y al Cádiz CF no se le puede decir que no».

Ahora bien, el malagueño no oculta su sorpresa por su rápida adaptación al equipo. «Tampoco me esperaba ser titular tan pronto. La confianza que me está dando el entrenador es importante para mí. Estoy intentando devolver lo que me está dando y hacer buenos partidos con el equipo», asegura.