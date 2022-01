El despegue bursátil de 2022 se está haciendo esperar

Parece que en este 2022 el despegue bursátil se está haciendo esperar, José Manuel Silva, Director de Renta 4 Banco en Cádiz ha explicado que la segunda semana del año se ha cerrado con nuevas caídas para las Bolsas americanas, pero esta vez con algunas diferencias importantes respecto a la semana anterior. En primer lugar, en esta ocasión se han trasladado también a los índices europeos, con alguna excepción como la de nuestro Ibex. En segundo lugar, las tecnológicas no han sido en esta vez las que peor se han comportado. En tercer lugar, la inflación y la subida de los tipos largos no han sido la causa única de las caídas, ni siquiera la causa principal. Hay temas que empiezan a preocupar a los inversores, más allá de la inflación. Otra novedad de esta segunda semana del año ha sido el buen comportamiento de las Bolsas emergentes, con el MSCI Emerging Markets en dólares subiendo un 2,56%.





Al final podemos decir que las Bolsas que han caído lo han hecho de forma relativamente moderada lo cual demuestra una vez más una gran fortaleza de la renta variable, a pesar de las inquietantes noticias conocidas durante la semana, como el dato de inflación que subió en diciembre al 7% en Estados Unidos, la mayor inflación en cuarenta años, un dato que además coincide con un desplome de las ventas minoristas americanas en diciembre (cayeron el 1,9% en el mes frente al alza esperada del 0,1%) y con una caída notable del sentimiento del consumidor medido por la Universidad de Michigan, datos ambos que se publicaron en la sesión de cierre semanal del viernes.

A pesar de los vientos desfavorables, las bolsa están aguantando el tipo, en definitiva, se empiezan a confirmar los temores de que en el 2022 veamos una inflación elevada y más persistente de lo inicialmente previsto, unos beneficios empresariales que suben a un ritmo no muy alegre, por debajo de los dos dígitos y muy por debajo de las fuertes subidas del 2021, y unos Bancos Centrales que con su respuesta a la inflación pueden poner en peligro el crecimiento económico, un crecimiento que está ya amenazado por los cuellos de botella en los suministros, por la crisis energética y por los riesgos geopolíticos (Ucrania, enfrentamiento con China...)



Frente a esos temores vemos unas Bolsas en las que los índices se mantienen en la zona alta a base de ir rotando sectores y valores y a base de rebotar cada vez que hay caídas. Comprar en caídas ("buy the dips") sigue siendo una estrategia de inversión exitosa, y lo será mientras los inversores vean, una y otra vez, remontadas espectaculares como las que se vieron el lunes y martes pasado o el mismo viernes en la sesión de cierre semanal.





Con unas bolsas que no llegan a despegar… parece que este 2022 puede ser algo movido en lo que de momento a los mercados se refiere…Todo apunta a un año volátil y complicado, y en el que, si la Reserva Fed sigue insistiendo en su política "dura", no son descartables turbulencias mayores.



Pero, por el momento, el dinero se ha acostumbrado a las remontadas y está a la espera de comprar en recortes ('buy the dip') y pensamos que las caídas encontrarán un suelo en niveles relativamente confortables, mpor tanto paciencia y aprovechar las rebajas que las bolsas no están ofreciendo.