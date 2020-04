Carnaval para aliviar el confinamiento y luchar contra el coronavirus

El Carnaval de Cádiz es sin duda uno de los mejores remedios para aliviar las penas y hacer más llevadero este confinamiento. Es lo que han conseguido cuatro conocidos carnavaleros con un pasodoble en el que tiran de ingenio para luchar contra el coronavirus.

Ellos son el actor Jacinto Bobo, el también actor y chirigotero Selu Nieto, el músico de la comparsa de 'la cantera', Rafa Aragón y el sevillano Salvador Calero, que forma parte de la chirigota de 'El Bizcocho'. Entre los cuatro han dado forma a este pasodoble que ya ha llegado a los oídos de mucha gente.

En pijama y al compás del 3x4 gaditano, estos carnavaleros cuentan cómo están pasando la cuarentena. "Ole, ole mi Skype y lo digo a boca llena. Y al que no diga ole, que se le note la cuarentena", comienza con guasa esta copla. Desde los aplausos en los balcones hasta la alegría de conocer a todos tus vecinos, estos cuatro carnavaleros hacen repaso de los estados por los que todos estamos pasando en esta cuarentena (ver vídeo superior).

La letra del pasodoble

"Llevo ya muchos días de cuarentena. Hoy no me he duchado, ni el pijama he lavado, está como el papel de una magdalena. Luego mi cuñado que me tiene todo el día amargado reenviándome al Whatsapp pamplinas y penas; la vecina de arriba venga a entrenar; al que vive al lado le ha dado por cantar; y el niño de abajo que sólo llora. En mi bloque la gente está muy aburrida, si antes daban por culo ahora más todavía. Pero a las 19.30 esto ya deja de ser un cuartel. Voy a llamar a mis padres, que luego ya es tarde para verles la cara y comprobar que hoy están bien. Porque al llegar las 20.00 se llenan los balcones de niños que sonríen con arcoíris de mil colores. Gente que antes me era extraña, ahora son mi única España, batiéndose las manos por sus hermanos sin regañar, apoyando a esos héroes que están luchando por nuestra sanidad mientras repiten 'quédate en casa'. Compartiendo tablao todos los agobios se me pasan y las penas se me olvidan cuando veo que en los balcones no hay más bandera que la alegría".