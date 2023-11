José Luis Navarro, Asesor de inversiones de Renta 4 Banco en “El rincón del inversor”, nos trae hoy el título: “Renta 4: bancos centrales, inflación y resultados empresariales”



Hoy vamos a dividir nuestra charla en 3 partes: Los Bancos Centrales, la inflación, y los resultados empresariales. Todo ello con el fin de definir la estrategia de los inversores para los próximos meses. Es fundamental tener definido nuestro plan de acción como inversores para este final de año.

Bancos Centrales

La semana pasada, el BCE europeo, mantuvo los tipos de interés oficiales sin cambios. Lo que es noticia, pues no teníamos una sola reunión en la que se decidiera no subir dichos tipos. El discurso por otro lado, pues no cambia mucho: se prioriza el control de la inflación y devolverla al nivel del 2%. Las futuras decisiones sobre los tipos de interés se tomarán en base a la consecución de dicho objetivo.

Los últimos datos de inflación.

Seguimos dando pasos hacia ese 2% que comentábamos en el apartado anterior. Esta misma semana conocimos el IPC aquí en España, que se sitúa en un 3,5% anual. Es indiscutible el progreso que ha habido desde los máximos de hace unos meses, no obstante, aún queda camino por recorrer hasta los niveles objetivos.

Resultados empresariales.

Los resultados empresariales confirman lo que veníamos comentando hace semanas: Están siendo desiguales, aún para empresas similares y del mismo sector. Por tanto, se antoja imprescindible participar de las compañías ganadoras y que mejor se desenvuelven en este nuevo entorno económico.

Algunas muestran mejor capacidad de adaptación que otras y eso se refleja, no solo en las propias cifras presentadas, sino en las perspectivas de crecimiento para los próximos meses.

El resumen y análisis que desde Renta 4 hacen:

Aquí viene la información más valiosa para el inversor, la traducción a un plan de acción de todo lo que hemos comentado hoy, invito a nuestros oyentes a estar muy atentos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Resulta evidente que todos los conceptos hoy vistos están estrechamente relacionados:

Las cifras de inflación son la que marcarán el rumbo de las políticas de tipos de interés de los bancos centrales. Estas políticas, a su vez, resultan fundamentales para la salud económica no solo de las compañías, sino también de las familias. Inversores como los que nos están escuchando.

El plan de acción pasa por aprovechar la renta fija, invito a informarse sobre los fondos monetarios de Renta 4 y la deuda pública, que rondan el 4% anual. Por otro lado, nuestro asesor puede ayudarnos a participar de esas compañías ganadoras, obteniendo un plus de rentabilidad.

Vuelvo a invitar de nuevo a nuestros oyentes a charlar con nosotros.

RENTA 4 BANCO

Teléfono: 956 808 340

r4.com | renta 4banco.com

C/ Juan Ramón Jiménez, 1 Dup. (Esquina Avda. Andalucía)

11007 Cádiz | España