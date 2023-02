Hoy en Herrra en COPE Provincia de Cádiz hemos contado con el Concejal de Fiestas del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María David Calleja, que ha contado la programación e importancia de El Carnaval para la ciudad que tendrá lugar del 19 al 28 de febrero.

Cuidar la cultura y convertirla en un gran atractivo turístico con la repercusión económica que tiene en estas fechas es uno de los principales objetivos del Ayuntamiento. Calleja invita a vivir esta fiesta con alegría y responsabilidad disfrutando de todas las actividades organizadas por Fiestas y las asociaciones de la ciudad vinculadas con el Carnaval.



PROGRAMA CARNAVAL DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA 2023



Jueves 23 de febrero :



Pregón del Carnaval a cargo de Los Morancos, a las 20.30 horas, en la Plaza del Castillo de San Marcos.

Viernes 24 de febrero :



Actuación de “Los Esclavos” a las 19.30 horas en la Plaza del Castillo de San Marcos.

Proclamación de Coquineras/os infantil y adulta/o. Nombramiento del Personaje Entrañable 2023 a Jaime Sánchez y entrega del Pito de Oro 2023 a Manuel La O Pérez. 20.30 horas En la Plaza del Castillo de San Marcos.



Tablaos Oficiales. De 21.30 a 23.00 horas, en la plaza de La Herrería.

De 21.30 a 22. 00 horas. Comparsa «El don Juan de tus detalles».

De 22.00 a 22.30 horas. Comparsa «Esencial querido Cádiz».

De 22.30 a 23.00 horas. Antología de «José Luis Arniz y El Vaporcito».



Fiesta de Carnaval DJ. De 22.00 a 02.00 horas aproximadamente en la Plaza del Castillo de San Marcos.



Sábado 25 de febrero :



Gran Cabalgata Infantil con la Diosa del Mar y Concurso de Grupos infantiles. De 11.00 a 12.30 horas aprox.

Itinerario : Plaza Isaac Peral, c/ Nevería, Ganado, Vicario, Plaza Juan Gavala, c/ Luna, Larga, Palacios y Micaela Aramburu para finalizar en la Bajada del Castillo.



Encuentro Carnavalesco. De13.30 h horas, en la Peña Cultural Deportiva Madridista, en c/ Zarza.



Fiesta Infantil de Carnaval. De 14.30 a 17.30 horas en la Plaza del Castillo de San Marcos.



Tablao Plaza de La Herrería :



COMPARSAS: De 18.00 a 19.30 horas.

De 18.00 a 18.30 horas, la Comparsa «El don Juan de tus detalles».

De 18.30 a 19.00 horas, la Comparsa «Elemental querido Cádiz».

De 19.00 a 19.30 horas, la Antología de «José Luis Arniz y El Vaporcito».



COROS: De 22.00 a 23.30 horas:

De 22.00 a 22.30 horas, Coro «La Voz».

De 22.30 a 23.00 horas, Coro «Vive».

De 23.00 a 23.30 horas, Coro «Casa Remedio esquina con Cádiz».



Tablao Plaza Castillo de San Marcos :



COMPARSAS: de 19.00 a 20.30 horas:

De 19.00 a 19.30 horas Comparsa «El don Juan de tus detalles».

De 19.30 a 20.00 horas Comparsa «Elemental querido Cádiz».

De 20.00 a 20.30 horas Antología de «José Luis Arniz y El Vaporcito».



COROS. De 00 a 00.30 horas:

De 23.00 a 23.30 horas, Coro «La Voz».

De 23.30 a 00.00 horas, Coro «Vive».

De 00.00 a 00.30 horas, Coro «Casa Remedio esquina con Cádiz».



Domingo 26 de febrero:



Gran Cabalgata de Carnaval 2023. Salida a las 16.00 horas.

Itinerario : Nuevo estacionamiento de Pozos Dulces, Ribera del Marisco, c/ Micaela Aramburu, Aurora, Avenida de la Constitución, Avenida de Andalucía, c/ Crucero baleares, Tórtola, Plaza de La Noria, Avenida del Ejército, para finalizar en la Plaza de Toros.



V Concurso de Disfraces en Grupo en la Cabalgata. 16.00 horas. Cabalgata de Carnaval.



Fiesta de Carnaval. De 21.00 a 02.00 horas. En la Plaza del Castillo.



Lunes 27 de febrero :



Festival de Andalucía. 14.00 a 17.00 horas. En la Plaza Cristóbal Colón. Con degustación guiso popular y actuación de tres agrupaciones carnavalescas. Organiza Sala Milwaukee y Maxtur.



Martes 28 de febrero :



XIX Gañotá Popular . Desde las 13.00 horas. En la Plaza del Castillo de San Marcos. Entrega del XIX Gañote de Oro a Cristina del Valle Cárdenas. Degustación gastronómica con la Peña La Mezquita (berza), Peña El Vaporcito (papas aliñás) y la Asociación Cultural Carnavalesca ‘El Güiro’. Con la actuación de agrupaciones locales:



De 13.30 a 14.00 horas. Comparsa «El don Juan de tus detalles”.

De 14.00 a 14.30 horas. Comparsa «Elemental querido Cádiz».

De 15.00 a 15.30 horas. Antología de «José Luis Arniz y El Vaporcito».

De 15.30 a 16.00 horas. Mini grupo de los Carapapas «Chiriparseando».

De 16.00 a 16.30 horas. Chirigota callejera “Amoescuchá».



Domingo 5 de marzo :



Vaporada Popular. Desde las 13.30 horas. En la Plaza Juan Ramón Jiménez. Con la Peña Cultural, Carnavalesca ‘El Vaporcito’.

Sábado 11 de marzo:



IV Convivencia Carnavalesca. Desde las 13.30 horas. En la Plaza de los Claveles. Con la Peña Cultural, Carnavalesca ‘El Güiro’ y la Asociación de Vecinos de El Tejar.





Por su parte el Alcalde de la ciudad Germán Beardo ha contado cómo El Puerto de Santa María se está transformando para ofrecer su mejor imagen en un presente y futuro, con importantes inversiones que hacen a la ciudad ideal para poder vivir y trabajar y centro logístico de la provincia. Beardo invita a vivir la fiesta de Carnaval en un año donde el Ayuntamiento ha invertido en hacer grande esta importante parte de la cultura portuense.

