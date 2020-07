Vizcaíno y Arias perfilan el Cádiz CF de Primera División

Manuel Vizcaíno y Óscar Arias, presidente y director deportivo del Cádiz CF, respectivamente, fueron los invitados del programa especial de Deportes COPE desde el Restaurante El Timón de Roche.

Ambos analizaron la temporada y miraron al Cádiz CF del futuro. "En el partido ante el Almería pensé que podíamos subir y luego tras el confinamiento con el gol de Cala en Soria ya vi que de verdad se podía subir", explicaba Vizcaíno.

Para Arias, "ha sido conmplicado el final de temporada porque ya no teníamos la tensión de la competición. Los jugadores estaban cansados física y mentalmente y es normal que pueda bajar la intensidad y eso es lo que nos ha faltado para ganar alguno de los partidos para conseguir el título".

Vizcaíno reconoce que "pasado el tiempo haber hecho las cosas bien antes del final nos ha hecho quizás no conseguirlo, pero la temporada es de 9.5".

El Cádiz CF de Primera

Presidente y director deportivo explican como debe ser el Cádiz CF de Primera División. "El equipo tiene que ser un conjunto humilde, que trabaja en bloque y que sigue una línea y que cree en lo que hace".

"Es complicado para todos, la Primera División es una competición muy exigente y como todos los recién ascendidos vamos a contar con una base de jugadores que nos han traido hasta la máxima categoría y nos faltará retocar el equipo con esos jugadoes que nos suban el nivel y que conozcan la categoría", reconoce Arias que añade: "La planificación pone sobre la mesa el plantel que tenemos y de la mano del entrenador tomaremos las decisiones de continuidad sobre algunos jugadores".

"Hay que tener en cuenta que los cinco jugadores que hemos renovado son de primer nivel, nos han pregunado muchos equipos por ellos".

¿Qué tipo de jugadores se buscan? "El perfil que buscamos es de juagdores que vengan a darnos el nivel que se va a exigir en esta categoría y darnos cosas que no tenemos. Cosas que tenemos que mejorar. Siempre es una venaja que el jugador conozca la competición y La Liga española pero eso no cierra la puerta a jugadores de otros lugares", explica Óscar Arias.

El trabajo con Cervera

El presidente explica que "tenemos que mejorar como club entero y en ese trabajo está el entrenador al que hay que darle tranquilidad suficiente para que pueda realizar su labor con tranquilidad. El equipo lo hace el club, el entrenador está en contacto con el director deportivo. Cervera tiene gente a su alrededor que le asesora y el director deportivo trae lo que el entrenador pide y el presidente lo que hace es que todo funcione como un reloj".

Arias deja claro que su pasado sevillista no tiene porqué influir para que vengan jugadores de Nervión. "No influye que hayamos estado en el Sevilla. Tenemos una magnífica relación con el club y tenemos buenos contactos con la gente que allí trabaja pero eso no quiere decir que vayan a venir cinco jugadores. Hay que buscar siempre el equilibrio porque la Primera División penaliza mucho los errores", concluye.