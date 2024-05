El Tertulión de COPE Cádiz: fin a una temporada horrible

Este Cádiz necesita un momento, pero solo uno para reflexionar primero en la cantidad de errores que ha cometido esta temporada, segundo para no volvermos a cometer y tercero para volver a andar el camino.

Son las cuestiones que tiene por delante ahora Manuel Vizcaíno. Seguramente en uno de los momentos más delicados desde que es presidente del Cádiz CF. Su primer fracaso deportivo, más allá de los no ascensos a Segunda División, que alguno le tocó vivir pero no de la manera que se afronta esta situación. Y aunque aquello, lo de no retornar al fútbol profesional era mucho más duro que lo de ahora, el clima existente ahora mismo dista mucho del de aquel Cádiz que deambulaba por Segunda B sin saber que más pronto que tarde comenzaría una de las mejores etapas de su historia.

Porque el tiempo pasa para todos y el Cádiz ha pasado de estar casi deshauciado para todos, a ser un club al día y con recursos económicos insospechados hace más de una década. Una entidad con el mayor presupuesto de su historia y que se ha planteado proyectos que, más allá de los gustos, se ven como pasos agigantados en el crecimiento del club cadista.

Mejoras que ahora se tienen que ver plasmadas en el terreno de juego. Crecimiento económico de estos años para que no se dependiera de que la pelota entrara en la portería. Aspiraciones económicas que ahora tienen que demostrar que todo ese trabajo tiene sus frutos en un entrenador y equipo lo suficientemente competitivos para pelear por subir de nuevo. Porque el ascenso nada ni nadie lo garantiza, pero sí luchar por ellos y esa será la tarea número uno del Cádiz CF en estos días aún de luto y crítica por el descenso de categoría.