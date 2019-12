«No soy partidario de vender y salir corriendo, me quedan cosas por hacer en el Cádiz»

Manuel Vizcaíno y Óscar Arias respondieron a las preguntas de los oyentes en la segunda parte de la entrevista a ambos desde el Potito en COPE.

El presidente reconocía que "no soy partidario de vender y salir corriendo, no es mi idea. Estoy muy feliz y tengo muchas cosas que hacer aún en el Cádiz".

"No sabía que Quique Pina iba a estar el pasado domingo en Carranza. No sé si Pina se ha sacado el abono. Si estuvo allí invitado me parece perfecto. No hago comentarios de Enrique Zarza ni de ese asunto".

Sobre el partido del Cádiz en Fuenlabrada, el dirigente explicó que "me pareció una barbaridad lo que pasó en la grada visitante del Fernando Torres. La Federción de Peñas ha realizado una queja formal que entiendo. Si La Liga nos exige seguridad e infraestructuras el hecho de que ese estadio pusiera en peligro a aficionados no es de recibo. Lo que se vio fue aterrador. También es verdad que es el primer año en Segunda del Fuenlabrada y tienen que adaptarse.

Vizcaíno ha desvelado que "votaré a Javier Tebas que por ahora es el único que se presenta. Tengo una relación magnífica con él. Con Luis Rubiales también me llevo bien pero las posturas entre La Liga y la RFEF están encontradas y como el resto de clubes, el Cádiz está del lado de La Liga".

"El partido de la Selección le he salido rentable a Cádiz y al Cádiz, aunque nosotros no hemos ganado un solo euro con el partido. Nos hemos puesto en el escaparate en todo el mundo".

Por su parte Óscar Arias hablaba del entrenador. "Cervera lleva ya varios años en el club y está haciendo un trabajo magnífico. El Cádiz es un equipo muy reconocible con un modelo de juego muy definido. Con ese juego nos hemos ganado el respeto de los rivales".

Cuestionado por el rendimiento de Espino, el director deportivo apuntaba que "somos un club muy singular con una manera de jugar muy singular para los laterales. Aquí en esa posición se juega de manera distinta. Un jugador que viene de otro país y de otra competición le falta ritmo y adaptación. Desde este año Espino ha tenido confianza y ahí está su rendimiento".