Rayo - Cádiz: desastre a todos los niveles (5-1)

Y las buenas sensaciones se fueron todas por la taza del water. Cinco jornadas en las que el Cádiz sumaba pero en las que solo había ganado un partido. Cuando este equipo está muy bien no gana, y cuando está mal o regular pierde de manera descarada. Porque, aunque es cierto que el Cádiz jugó mucho tiempo con nueve jugadores en Vallecas, hasta la expulsión de Iza antes del descanso solo había un equipo en el terreno de juego.

La primera parte del Cádiz fue horrible. No daba dos pases y el Rayo hacía lo que quería en el campo. Era cuestión de tiempo que llegara un gol que evitó con un paradón espectacular Conan Ledesma. Antes del descanso, penalti claro de Iza que le cuesta la expulsión y el gol de Isi. No quedaba ahí la cosa. Un minuto más tarde Sobrino se come el desmarque de Álvaro García que pone el 2-0 antes del descanso.

En la segunda parte la misión era complicada pero cambió a imposible cuando Alcaraz veía una rigurosa segunda amarilla con al que su equipo se quedaba con nueve y media hora por delante. La goleada era cuestión de tiempo. Dos más de Lejeune, uno de falta, y un último de Camello. Un tanto en propia puerta del Rayo hacía el honor de un Cádiz que se hundió en Vallecas.

Las palabras de Sergio

Sergio seguía desgranando el partido. "Conan nos ha mantenido en el partido pero luego ha llegado el penalti que nos ha hecho mucho daño. En la segunda parte hemos intentado competir por amor propio pero con la segunda expulsión ya ha sido muy complicado. Agradecer a los cambios y a los jugadores que han estado en el terreno de juego. He sufrido mucho por los futbolistas que estaban porque eran nueve contra once".

"Hemos empezado mal el partido, no aparecían nuestros dos pivotes. Nos ha faltado romper el embotellamiento del Rayo. Hemos intentado coger un respiro y no hemos estado finos con la posesión. Todo ha hecho que el Rayo se haya crecido y nosotros más pequeños", reconocía el entrenador.

Hasta el penalti hemos estado vivos, no nos salían las cosas pero queríamos el descanso para reactivar el partido. La roja a Iza es excesiva, quizás la de Alcaraz si es clara porque ya tiene una".

«Confiemos que esto no nos marque»

Mirando al futuro, Sergio espera que el partido sea un accidente. "Confiemos que esto no nos marque. El resultado es contundente pero se han dado muchas situaciones durante el partido".

"Solo esperamos que esto sea un borrón y seguir adelante. El partido ante el Atlético nos tiene que despertar sí o sí. Da igual quien tengamos delante en la próxima jornada. Ojalá el sábado sea el partido perfecto para ganar por primera vez en casa".

"Con el penalti y la expulsión en un centro lateral ha considerado el árbitro que era roja. Y luego con el 2-0 nos ha hecho mucho daño. En el descanso activar con diez es complicado pero la segunda expulsión nos ha hecho daño", reconocía el entrenador.