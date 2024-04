Quique Cárcel analiza las opciones de permanencia del Cádiz

Quique Cárcel ha sido protagonista en Deportes COPE Cádiz. El actual director deportivo del Girona fue jugador amarillo en los años noventa durante cuatro temporadas. Todas en Segunda División B, en las que formó parte de aquel equipo que jugó la famosa liguilla ante el Madrid y el Barcelona B.

Un jugador de calidad que fue fijo en el once durante sus temporadas de amarillo. «Fue un momento especial de mi vida porque era la primera vez que salía de casa», reconoce el actual director deportivo del Girona. Llegué a una ciudad que me acogió con los brazos abiertos y que vive el fútbol de una manera distinta. Nunca conseguimos el ascenso pero me encontré una afición que llenaba el campo. Mi paso por el Cádiz me dejó un recuerdo maravilloso para mi vida«.

Y volviendo al presente, el director deportivo del cuadro catalán la campaña cadista, ya que el sentimiento de cariño hacía el club gaditano no ha cesado. «Es un año complicado para el Cádiz. Empezó bien la temporada siendo un equipo sólido y fuerte y al que era complicado ganar. Las cosas del fútbol, las dinámicas y las cosas no empiezan a salir pero ahora creo que ha mejorado mucho el equipo.

Sigue siendo un conjunto con las ideas claras, con un entrenador que mantiene la solidez en la plantilla y me parece un rival muy duro porque nos va a plantear un encuentro de mucho trabajo».

Sobre las opciones de permanencia del Cádiz, Cárcel apunta que «es un equipo difícil de batir y compite todos los partidos. Juega siempre con dos delanteros que buscan mucho la movilidad. Es un equipo que puede tener un buen final de temporada pero cuando estás ahí abajo no es fácil jugar con la sensación del vértigo«. Lo que deja claro el exjugador amarillo es que el Cádiz se juega más que nosotros porque quieren evitar un descenso. Nosotros tenemos la ilusión de jugar la Liga de Campeones, por eso creo que se juega mucho más el Cádiz«.