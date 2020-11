Paloma de Bordons: "Sueño con llegar a los Juegos de Tokio 2021"

Paloma de Bordons se ha proclamado subcampeona de España de natación en 100 y 200 metros espalda y tercera en 50 metros de espalda. Un nuevo éxito para la gaditana que mira a los Juegos Olímpicos.

"Estoy muy contenta porque aunque no he podido preparar el campeonato lo mejor posible he logrado dos platas y un bronce que no ha estado mal. Ha sido un mes duro porque he estado mucho tiempo fuera de casa entrenando en altura en Andorra. Al principio me costó un poco pero al final me adapté. Estoy agradecida a la Federación España que me dio esa oportunidad de poder entrenar en altura que era algo importante", reconoce la nadadora gaditana.

"La sensación de entrenar en altura es muy distinta. Allí ganas mucha resistencia pero he perdido algo de velocidad, puedo estar mucho tiempo nadando sin cansarme. Ahora tengo que ganar velocidad y potencia y recuperar esa chispa que me falta".

Llegan los clasificatorios para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. "La Federación ha puesto tres clasificatorios, el primero es el día 5 de diciembre en Castellón. Tengo que prepararlo bien e intentar estar cerca de la mínima. Es una competición muy importante en la que compites contra tí misma. Voy a por la marca que ahora mismo son décimas lo que me falta para los Juegos".

La Federación Española de Natación exige marcas mínimas para estar en los Juegos Olímpicos independientemente de si se es campeón o subcampeón de España. "Tengo que hacerlo bien todo, clavar los virajes y los movimientos. Quedan diez días para ese clasificatorio y tengo que llegar lo mejor posible. He hecho un buen trabajo de resistencia que me puede venir bien para los últimos metros de la prueba".

De Bordons reconoce que "este clasificatorio es el más importante de mi carrera. Me da tranquilidad que haya dos oportunidades más pero ahora mismo es la competición más importante que tengo por delante. Sé que es complicado pero tengo opciones de conseguir la mínima de Tokio".

"Sueño con los Juegos Olímpicos, es mi objetivo principal. Voy a intentar ir como loca ir a Tokio. Si no lo logro intentaré conseguirlo para dentro de cuatro años", concluye la gaditana.