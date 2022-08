Osasuna - Cádiz: los penaltis, otra carencia más (2-0)

El Cádiz tiene bajas de jugadores importantes, sí. Le faltan fichajes que suban el nivel del equipo, también. Pero lo que no puede hacer este equipo es que ante esas carencias sumar otras más convertidas en errores groseros que hacen imposible poder sumar siquiera un punto ante Osasuna. Y cuando hablamos de errores lo hacemos tanto en defensa como en ataque, porque seguro que esta noche Lucas Pérez le estará dando vueltas a la cabeza de cómo falló un gol cantado que solo tenía que empujar con su pierna menos buena.

Con novedades en las bandas, Mabil y Diarra, el Cádiz le intentaba coger el pulso al partido en Pamplona. Las primeras ocasiones eran para Osasuna con la aparición de Conan que salvaba un par de goles. Los amarillos comenzaban a mejorar y se acercaban al gol pero una mala salida de Conan propiciaba el primer penalti de la temporada. Chimy Ávila hacía el primero en un partido que no estaba tan decantado para los locales.

En la segunta parte, Conan salvaba otro gol y Lucas erraba uno imperdonable. Luego Choco no acertaba en un mano a mano y llegaba la justa expulsión de Alarcón que veía su segunda amarilla. A partir de ahí imposible, y más cuando un mal entendimiento entre Chust y Conan propiciaba otro penalti absurdo y en el que Kike García ponía de su parte. Segundo gol y el Cádiz volvía a irse de vacío de El Sadar con malas sensaciones y la imperiosa necesidad de ponerse cuanto antes las pilas, dentro y fuera del terreno de juego con los fichajes.

Sergio: "Mateu ha visto dos penaltis, el segundo un penaltito"

Sergio González lamentaba una derrota que vino fraguado por fallos propios, la expulsión, y otros en los que hubo una mezcla de decisiones artibrales y malas decisiones cadistas. Una derrota que en defenitiva deja al Cádiz pensando más en qué solucionar, los fichajes y en las bajas, que en otra cosa.

"Un partido típico de El Sadar", comenzaba explicando Sergio. "Han tenido empuje y ocasiones en nuestra área, el penalti nos ha hecho daño y en la segunda parte cuando hemos estado mejores ha llegado la expulsión que nos ha matado. Han tenido el segundo con una gran parada de Conan pero nosotros hemos tenido ocasiones muy claras con Lucas y Choco Lozano. El equipo ha estado parecido al nivel competitivo de Osasuna pero Mateu ha visto dos penaltis", resumía el técnico cadista.

Cuestionado por los penalti, Sergio dejaba caer que no eran claros y que había sido más una apreciación del árbitro que otra cosa. "Nunca sabes la verdad si es pernalti o no porque te explican las directrices y luego pasan otras cosas. El segundo es un penaltito pero no me quiero quedar con eso. El equipo ha mejorado respecto al otro día, tenemos muchos lesionados y nos hubiera gustado haber ganado algún partido".