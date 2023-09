Miguel Chocarro en COPE: "Hay que tener tranquilidad, esto es una carrera de fondo"

El San Fernando afronta este fin de semana un duelo complicado ante un histórico como el Real Murcia. El equipo azulino llega con una sola victoria pero sabiendo que está haciendo las cosas bien para seguir mejorando. "El inicio lo esperábamos así, hemos metido muchos cambios en la plantilla y tenemos que tener ese proceso de adaptación. Hemos hecho buenos partidos y algunos malos, pero lo importante es que se están dando pasos adelante", reconoce el director deportivo Miguel Chocarro en los micrófonos de COPE.

"No veo que los partidos estén siendo malos. Hemos hecho buenos partidos sin premios. No estamos ni mucho menos tal mal, no estaríamos volviendo loco si en la jornada cuatro no tenemos tranquilidad. Esto es una carrera de fondo y hay que estar tranquilos siempre", destaca Chocarro.

El director deportivo considera que "tenemos una plantilla amplia y con muchas variantes. Lo dije bien claro, estoy muy orguloso de esta plantilla. Hemos llevado a cabo un ahorro económico pero tengo claro que va a dar resultado. Estoy contento también con los chicos del filial que seguro van a dar un gran rendimiento".

"El objetivo claro es la permanencia, cuánto antes la consigamos mucho mejor. A partir de ahí podremos pensar en otro objetivo pero la idea es meter el mayor número de puntos posibles en el saco", apunta.