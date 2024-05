Miguel Chocarro: "Un cambio radical en determinados momentos puede venir bien"

El San Fernando se juega la permanencia en Primera Federación. A falta de cuatro jornadas para el final y a cuatro puntos de la salvación, Nano Rivas es el tercer técnico esta temporada en el cuadro azulino. "Un cambio radical en determinados momentos puede venir bien", explilca el director deportivo Miguel Chocarro en COPE.

"Algo he hecho mal, eso está claro. Ahora no podemos mirar atrás, si se ha hecho el cambio es porque creemos en la salvación. No hay otra cosa más que mirar al choque de este próximo fin de semana ante el Melilla. Afrontamos una situación compleja pero convencidos de que la vamos a sacar adelante", apunta.

La goleada ante el filial del Granada ha sido la puntilla para Alfredo Santaelena. "No le tuvimos el suficiente respeto al rival. Ahora somos conscientes de que tenemos la permanencia en nuestra mano y que podemos salvarnos".

La elección de Nano Rivas. "Te ofrecen y sabes de entrenadores que están en paro. Dentro de todo eso cuando un técnico no quiere saber de nada del año que viene quiere decir que nos conoce y que solo le importa conseguir la permanencia. Ha firmado por estos cuatro partidos", expllica Chocarro.