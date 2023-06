El 'Mater Series' llega a El Puerto con lo mejor del rugby femenino

Este sábado, el rugby es protagonista y en concreto el femenino porque cada vez más son las mujeres que practican este deporte. «El Mater Series es una liga de mujeres de más de 35 años que hemos formado equipo a raíz de que nuestros hijos juegan en el CRAP. Son varios torneos durante el año y en esta ocasión el sábado lo acoge nuestro club y El Puerto de Santa María», explica Cristina Camacho, integrante del CRAP.

Todo en una transmisión de esta pasión que nunca mejor dicho va de hijos a madres. «Cada vez somos más madres las que descubrimos los valores del rugby. Han sido nuestros hijos los que nos han enganchado a este maravilloso deporte. En mi caso primero fue mi hijo el que empezó a jugar y luego mi hija. La entrenadora me comentó la posibilidad de jugar en un equipo de madres y no lo dudé. Al principio crees que no vas a poder pero ni mucho menos, es muy divertido«, apunta una de las jugadoras de las camaleonas, el apodo al que responden sobre el césped.

De esta manera es patente que el rugby no es un deporte masculino. «En absoluto. Cada vez son más las mujeres que practican este deporte. Fuimos ochenta mujeres en el primer torneo que se disputó y luego hemos ido aumentando hasta las más de 200 que se van a dar cita este sábado en El Puerto». Actualmente, las camaleonas son las campeonas del 'Mater Series' tras su triunfo el pasado año.

El 'Mater Series' de este sábado no es una cita más, es un torneo que va a reunir a mucho público y a lo mejor del rugby femenino. «Va a ser un evento muy grande. Gracias a los patrocinadores hemos conseguido que el torneo tenga una relevancia importante. Son diez equipos los participantes que vienen de diferentes puntos de España y vamos a lograr que el evento sea una auténtica fiesta del deporte y del rugby», destaca Cristina Camacho.

El CD Rafael Sánchez de El Puerto será la sede de este torneo. Los partidos arrancarán a partir de las diez de la mañana y acabará a mediodía el torneo con un clásico del rugby, el tercer tiempo.