Jose González: «No hay que distraerse con la renovación de Cervera»

Con el buen momento que vive el Cádiz CF, solo la renovación de su entrenador, Álvaro Cervera, parece general algo de inquietud en el entorno amarillo. Una continuidad que no se está abordando por parte del club, aunque entidad y técnico parecen condenados a entenderse cuando se inicien las negociaciones.

Con todo, que Álvaro Cervera acabe esta temporada como entrenador amarillo significaría dos cosas: que la marcha deportiva ha sido excelente y que se convertiría en el entrenador con más partidos en la historia del Cádiz CF.

De ser así esto último, Cervera superaría al que hasta hoy ostenta ese récord, Jose González. "Le daría mi enhorabuena a Álvaro", responde Jose en los micrófonos de COPE. El míster gaditano añade que "no considero un logro tener más o menos partidos ya que de eso dependen muchos factores. Lo importante es estar contento donde estás y si lo puedes desarrollar en tu casa y en el equipo de tu tierra pues es mucho mejor".

Para el exentrenador cadista, son los éxitos deportivos, lógicamente, lo que han mantenido a Cervera en el banquillo. "Gracias al resultados que ha logrado Álvaro que no han permitido dudar del trabajo que el entrenador ha hecho. No existe en el fútbol la confianza ilimitada. El entrenador ha conseguido los mejores jugadores para su sistema y de ahí junto con los resultados ha tenido el tiempo que es tan necesario en nuestra temporada".

Sobre la renovación de su colega de banquillos, Jose tiene claro que ahora no es el momento. "No soy amigo de las renovaciones a principio de temporada. Tanto para Álvaro como para el Cádiz CF es bueno que se sienten a final de temporada. No tienen que distraerse. No creo que Álvaro tenga problemas para encontrar equipo pero por mi experiencia muchas veces te despistas si estás renovando a estas alturas. No es el momento de enturbiar el gran momento que vive el Cádiz CF y no hay que tocar nada", asevera.