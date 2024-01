Granada - Cádiz: tocado y casi hundido (2-0)

Tocados y casi hunidos. Como si esto fuera el famoso juego 'Hundir la flota', el Cádiz salió de Los Cármenes con la sensación de que es un equipo débil, frágil y que tiene un olor a descenso terrible. Eran 14 jornadas sin ganar, sí, pero el equipo estaba dando síntomas de recuperación, dejaba buenas sensaciones en los últimos partidos. Todo se fue al garete en los más de 100 minutos que se jugaron en Granada. Un partido horrible del equipo de Sergio, con su error arbitral de bulto incluido, y que deja al entrenador al borde del precipicio.

Con la entrada de jugadores como Machis y Luis Hernández, el Granada salía mucho mejor desde el inicio, algo inexplicable. Y eso se traducía en ocasiones hasta que un balón parado en el que no defiende nadie en el Cádiz Uzuni hacía el primero. A partir de ahí el Cádiz fue a peor, a mucho peor. Sin embargo, la suerte le hacía encontrarse con un penalti muy claro al filo del descanso tras un claro derribo de Batalla sobre Sobrino.

Pulido Santana lo pitó pero le llamaron desde el VAR porque el contacto no era lo suficiente para pitar pena máxima. Lo que vale para unos partidos, el contacto, no vale para otros. Surrealismo puro y duro. Sin embargo, ni al arbitraje se puede agarrar el Cádiz tras el encuentro en Granada.

La segunda parte fue otro desastre pues a los pocos minutos Sobrino decidió borrarse con una clara agresión a un rival que dejó al Cádiz totalmente vendido con diez jugadores. Sergio debió meter cambios mucho antes pero al final Bryan Zaragoza hacía un segundo tanto que pudieron ser mucho más. El Cádiz entra en descenso y se queda con una excusa menos. Sergio queda muy en entredicho.

El análisis de Sergio

Claves del partido. Para empezar un inicio de choque horroroso del Cádiz. «Nos ha faltado ilusión por ganar y eso es inconcebible. En la segunda parte hemos salido mejor pero nos hemos equivocado en la expulsión y ya se ha puesto todo en contra. El partido ha sido inaceptable. El Granada ha salido jugándose la vida y eso me duele mucho como entrenador. La primera media hora ha sido lamentable por nuestra parte, a pesar de ello nos hemos repuesto en los últimos cinco minutos y nos pitan un penalti que luego nos quitan porque el VAR calcula la intensidad de la falta«, apuntaba el técnico.

Durante el choque se escucharon gritos del cadismo pidiendo el cese de técnico como entrenador cadista, algo que entiende Sergio. «La afición está enfadada y es normal, no hemos sido capaces de entrar bien y no tiene lógica que no hayamos entrado con fuerza ante un rival que se jugaban su última bala. No hemos salido con fuerza, no hemos sido capaces de convencer a los jugadores y está claro que con la trayectoria que llevamos la afición nos puede decir de todo«.