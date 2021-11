Getafe - Cádiz: Inaceptable derrota (4-0)

Inaceptable derrota del Cádiz ante un rival directo que, hasta el choque frente a los amarillos, solo había marcado seis goles y sumana seis puntos en su casillero. Tras el encuentro, el Getafe suma 10 goles y se pone con nueve puntos en la clasificación, a un partido del Cádiz. Conclusión general a nivel estadístico.

A nivel de sensaciones, el equipo cometió errores tan groseros como imperdonable fue su bajada de brazos en la segunda mitad con 2-0 en el marcador. El equipo se fue y le cayeron dos goles más, como podrían haber sido cuatro. La goleada del Getafe, sin hacer nada del otro jueves, deja a un Cádiz tocado que, a pesar de todo, hizo una buena primera parte en la que no mereció irse perdiendo pero en el fútbol lo único que mandan son los goles.

Con Negredo y Alarcón como novedades en el equipo de Cervera, la primera en la frente. Iza está muy blandito y permite el tanto de Olivera de cabeza. En nada el Cádiz iba perdiendo, pero a pesar de ello el equipo se reponía y llegaba con asiduidad al área de David Soria. Negredo tuvo el empate y el equipo cadista rozaba el gol en más de una oportunidad.

Con el marcador en contra, Cervera movió el banquillo en el descanso cambiando la banda derecha. Salvi e Iza dejaban su sitio a Fali y Chapela. Los dos no surtieron efecto. En el lateral derecho jugaron hasta cuatro futbolistas durante el partido: Iza, Fali, Chapela y Álex. Nada.

El Getafe, subiendo su presión, se comió a un Cádiz que no sabía que hacer con el balón. El segundo gol llegó con un falta desde Leganés que remató entre varios jugadores Cuenca. A partir de ahí se acabó el Cádiz. Otro gol de cabeza, ahora de Unal, demostrando que este equipo se ha olvidado de defender el balón parado hizo el resto antes que en el descuento Mata también se sumara a la fiesta para hacer el cuarto.

Un partido que deja muy tocado al Cádiz perdiendo y cayendo goleado ante un rival directo y dejando sensaciones muy pero que muy malas.

Cervera: "Me equivoco con los cambios"

Álvaro Cervera intentaba dar una explicación a un partido que quedó totalmente condicionado en una segunda de las peores que se le recuerdan al equipo amarillo en mucho tiempo.

"No es el peor partido, hemos sido mucho mejores que ellos en la primera parte y en la segunda parte creyendo yo que podíamos remontar y me equivoco completamente en los cambios. Estoy decepcionado pero de estas cosas en vez de una losa hay que corregir y aprender. En el descanso íbamos perdiendo con cosas que no le pueden pasar a un equipo de Primera pero creía que podíamos empatar en la segunda y cambiar la dinámica pero me he equivocado totalmente", explicaba el entrenador.





No hay excusas. Muy mal partido del equipo. Pedir perdón a los cadistas, trabajar más que nunca y demostrar que podemos sacar adelante cualquier situación. Vamos equipo! Vamos Cádiz!

????#Mehandichoqueelamarillopic.twitter.com/7w4ESzchp7 — Álex Fernández (@AlexFdez8) November 21, 2021

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





De los cuatro goles encajados, tres los recibió el Cádiz a balón parado. El entrenador no oculta lo que está sufriendo el equipo en esa faceta. "Tenemos un problema a balón parado, hemos cambiado varias veces la forma de defender. No somos buenos ni en ataque, ni en defensa. Puede ser falta de concentración, que el rival es mejor o achacarlo a lo que sea. No somos buenos, los tres primeros goles son jugadas muy similares. Son cosas que tenemos que mejorar pero no lo estamos logrado. Está siendo todo falta de concentración".

«Remata un tío solo, eso no puede pasar en Primera»

El entrenador insistía en que su equipo hasta el descanso había sido mejor pero el marcador reflejaba otra cosa. "El equipo ha jugado bien y nos han metido cuatro, a lo mejor no tenemos que jugar tan bien en la primera parte. Jugar bien para no marcar no vale, a lo mejor tenemos que jugar de otra manera para que no nos marquen y eso que hemos hecho una buena primera parte. Cuando lo intentamos, jugar bien, nos marcan".

El técnico se iba muy decepcionado. "Hay que aprender de muchas cosas y muchas situaciones. Yo de esto sacaré mis conclusiones y tiraré adelante. Creo que hasta el descanso nos ha salido lo que queríamos pero no hemos marcado y si nos han marcado. En la segunda parte si hacer lo que queríamos nos han marcado tres. La diferencia es que ni haciendo lo que quieres marcamos.

Cervera lamentaba el hecho de ponerse por debajo en el marcdor tan pronto. "Ir contracorriente muchas veces es complicado, nos marcan un gol desde un lanzamiento de falta del centro del campo. He cambiado la banda derecha en el descanso porque teníamos problemas ahí con Iza que es pequeño y Fali tiene mucha envergadura. Chapela es un buen centrador pero aunque la idea no era mala al final no ha salido nada. Te tiran una falta desde el centro del campo y remata un tío solo, eso no puede pasar en Primera División. Le puede pasar a equipos que marcan muchos goles pero no a nosotros", concluía el entrenador cadista.