Fali, jugador del Cádiz CF, gana en el FIFA "con el WIFI del vecino y la Play del frutero"

Fali es sin duda uno de los jugadores más carismáticos y singulares del Cádiz CF. El defensa,ganador del Trofeo Carranza de videojuegos, está siendo uno de los protagonistas del confinamiento por el arte que desprende cada vez que se deja caer delante de un micrófono y en las redes sociales, gracias a los torneos virtuales que se están disputando.

El jugador ha protagonizado una entrevista desternillante en el programa ‘Tiempo de Juego’ de la Cadena COPE. “He ganado el Trofeo Carranza con el WIFI del vecino y creo que la tele rota”, explica entre risas.

Fali contra Asensio

“La niña ha reventado la tele también sin queres pero tengo que decir que he tenido algo de suerte para ganar el torneo. Me han dejado la videoconsola que es de un frutero de aquí de Cádiz”, explicaba entre risas el jugador amarillo.

El futbolista seguía hablando de su victoria en el FIFA. “Le he ganado a buenos jugadores así que algo bueno tendré. Juego con el ‘Choco’ Lozano a otros videojuegos. A ver si puedo jugar un partido contra Marco Asensio que ha ganado el torneo de Primera. Me vengo arriba jugando y casi me rompo las rodillas celebrando algún gol”.