"No esperábamos todo el cariño que Cádiz nos ha dado"

El vuelco de la embarción española lo retala Xammar así: "Realmente fue un gran susto cuando íbamos camino del campo de regatas. Por fortuna no hubo daños personales, sino materiales", explica el regatista. "Ha sido un fallo nuestro, estos barcos van muy al límite y es normal fallar. Son barcos que vuelan a 100 kilómeetros por hora y el mar no perdona, un fallo así es como ir en coche y chocar contra un muro. Lo que más nos ha dolido ha sido no devolver el apoyo de todos los gaditanos".