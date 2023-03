El descuento y los problemas físicos del Cádiz

El parón de selecciones que afronta la Primera División este fin de semana debe servir para parar, reflexionar y recuperar jugadores que estén lesionados, a la par que analizar los males de los equipos de cara a la recta final de la competición.

En el caso del Cádiz, se puede decir que esta pequeña interrupción de la competición no llega en mal momento, sobre todo por el estado físico de algunos jugadores que salieron tocados del partido en Almería, y en otros que no llegaron siquiera al choque, caso de Rubén Alcaraz. Del partido ante el cuadro almeriense, cayeron Escalante, Meré y Raúl Parra. Tres jugadores que ahora mismo son más más que titulares, sobre todo el primero y el último.

Antes que eso, no jugar esta semana también debe servir para calmar un poco los ánimos tras días muy complicados en los que se ha hablado de todo menos del terreno de juego. ¿Alguién ha reflexionado profundamente sobre el juego del partido ante el Getafe? El arbitraje lo eclipsó todo y al final en este deporte lo que prima es lo que se muestra sobre el verde, por más que las críticas y las dudas sobre el árbitro y lo acontecido tras el choque ante el cuadro madrileño diera para hablar.

Por eso, viene bien bajar el balón al suelo y centrar el análisis en lo que el Cádiz hace bien y sobre todo en lo que no hace tan bien, de cara a mejorar. Todo lo que no sea reflexionar sobre estas cuestiones, aporta poco ahora mismo por una razón bien sencilla: son cosas que el Cádiz no puede controlar. Y al hilo de esto, el equipo de Sergio está haciendo muchas cosas bien, pero es verdad que hay otras que le están costando puntos y eso puede ser un arma complicada para la recta final.

