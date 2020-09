Cervera y su preocupación por los fichajes: "Me gustaría que estuviera todo más avanzado"

El cadismo espera como agua de mayo que lleguen jugadores para reforzar una plantilla, la del Cádiz CF, que tiene que pelear como sea por quedarse en Primera División.

Incorporaciones que parece no van a ser demasiadas, a pesar que para Álvaro Cervera el equipo necesitaría más fichajes de los que finalmente parecen van a llegar. Ello es la reflexión de las palabras del entrenador, que para nada han sido halagüeñas.

“Espero que lleguen jugadores, no se sí si confiar es la palabra, pero lo espero porque sé que las cosas están complicadas. Espero que se pueda hacer alguna incorporación, no me veo con solo tres centrales o con solo un lateral izquierdo toda la temporada. Espero que se pueda hacer algún fichaje”, apunta el míster cadista.

Cuestionado por sus declaraciones tras el choque frente al Sevilla en las que “imaginó” que el club estaba trabajando en los fichajes, el entrenador lo explica: “Lo de imagino fue una frase porque imagino que el club sabe lo que a mi me gustaría, otra cosa es que se pueda hacer o que el club piense que hay que tomar otras decisiones. Hay cosas que le dicho al club y que dentro de lo que puede hace como a mi me gustaría y otras cosas que el club hace como quiera. Me gustaría que las cosas estuvieran más avanzadas o de otra manera”, apostilla.

Al menos tres fichajes

¿Qué está pasando para que al Cádiz CF le esté costando reforzarse? Cervera entiende que “el mercado de fichajes no es el mismo de otros años. Se pensaba que el mercado se iba a mover y que jugadores con los que no se cuentan iban a salir con cierta facilidad y eso daba la posibilidad que se incorporaran otros y cuando nos acercamos hasta el final vemos que eso no se produce. Tengo la sensación de que eso es lo que está pasando”.

Para Cervera lo prioritario es encontrar un competidor para Espino, otro central y un jugador rápido arriba. “Solo hay tres centrales, solo Cala ha jugado en Primera. Lateral izquierdo porque es de lógica, no puedo jugar todo el año con un solo. Me gustaría que se reforzaran otras posiciones. Tenemos la banda izquierda arriba cubierta pero me gustaría más velocidad . Hay puestos en los que los jugadores tienen que ser diferentes por ejemplo en la banda izquierda. Estamos en una categoría superior y en la mejor liga del mundo”, concluye.