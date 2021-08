Cervera a Pellegrini, entrenador del Betis: "Si podemos defendemos con once, no con ocho"

Manuel Pellegrini acuso al Cádiz de perder tiempo en el choque del Villamarín y de usar "artimañas" por parte de un rival que defendía, según el chileno, con "ocho o nueve jugadores".

Álvaro Cervera le ha respondido en la previa del choque de este domingo que contará el Tiempo de Juego Cádiz desde las 19:15 de la tarde. Con respeto y sin perder la compostura. «Son opiniones y como todas respetables, aunque dice una cosa de tu equipo que no se ajusta a la realidad».

Y empezó a corregir al ingeniero. «No nos sacaron ninguna tarjeta, es su opinión y puede decir lo que él quiera o sienta. Llevamos una trayectoria impecable y somos uno de los equipos que menos faltas hace del campeonato», dijo nombrando a Real Madrid y Barcelona. Ahí es nada.

Y siguió. «No nos caracterizamos por eso pero que nadie dude que si vamos ganando 0-2 en el minuto 80 haremos lo que hace todo el mundo. También se equivoca en otra cosa cuando dice que defendemos con ocho y nueve jugadores. Eso no es así porque si podemos defendemos con once, no con ocho», dijo no sin retranca.

Puede que las críticas de Pellegrini sean las primeras de muchas otras que se den entre sus colegas. Cervera fue de nuevo contundente. «Si no nos ganan, seguramente, saltará otro.

"Vamos a llevar encima el juego del equipo esta temporada"

Y de nuevo con el tema, el entrenador del Cádiz no se le caen los anillos por hacer lo que sea con tal de ganar. «Cada uno hace lo que pueda considerar como artimaña, pero hacemos menos faltas que el contrario», recordó.

Sí que puede esperar declaraciones de rivales en la misma dirección que las de Pellegrini. Por eso, manifestó que «vamos a llevar encima el juego del equipo esta temporada», aunque matizó que su estilo de juego «tiene muchas cosas detrás de las que hablar. Los que saben de fútbol saben por qué el equipo juega de una manera u otra. Jugamos de esta manera que creeemos para sacar puntos y ganar. Me gustaría jugar como Osasuna con una defensa adelantada y tal pero nosotros tenemos unas características».

También te puede interesar:

Sigue en directo el Cádiz - Osasuna en COPE Cádiz

López Silva analiza a Florin Andone: "Es un jugador del estilo del Cádiz"