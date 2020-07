Cervera y las opciones de ascenso del Cádiz CF

El análisis de Álvaro Cervera del empate de su equipo en Elche era bastante sencillo a la par que explícito. Un equipo que quiere ganar debe llegar al área y probar al portero rival, y ni una cosa ni la otra sucedió en el Martínez Valero.

De ahí que la explicación de Cervera vaya por esos derroteros. “Hemos hecho un buen partido. En una temporada normal este partido es bueno pero necesitamos ganar. Hemos estado bien en defensa pero nos ha costado llegar. El partido no es malo, más o menos lo que pensamos pero necesitamos ganar y debemos llegar más al área contraria. Nos falta más llegada para ganar un partido”.

El entrenador sacaba como aspecto positivo no haber encajado. “Llevamos once partidos sin dejar la portería a cero que es algo que no me ha pasado en mi vida. Lo hemos hecho hoy pero no hemos ganado. El control de la capacidad física es muy difícil porque estamos jugando cada tres días. Hay que hacer cambios para tener al equipo fresco pero es complicado que jugadores como Salvi o Perea puedan estar frescos en el minuto 80, por ejemplo”.

La falta de ocasiones

Cervera trataba de explicar porqué su equipo no llegó apenas a la portería rival. “Cuando un equipo no llega a la portería rival es porque la defensa es buena o te falta velocidad y claridad. No hemos sido nunca un equipo con mucha claridad, tenemos jugadores de calidad pero nos está costando. Con estas llegadas hemos llegado hasta aquí. Podemos cerrar bien los partidos pero nos cuesta cuando queremos dar un paso adelante”.

Respecto a los jugadores lesionados y tocados que acumula, Cervera era claro. “Quedan quince días de competición y jugadores como Malbasic nos puede echar una mano pero lleva mucho tiempo parado. Edu Ramos lleva tocado desde Huesca. Ojalá pudiera tener a jugadores como Garrido y Cala pero el caso es que estamos teniendo bajas de jugadores importantes. En una Liga tan corta echo en falta a muchos futbolistas”.

El objetivo del ascenso

Cuestionado por las posibilidades de ascender, Cervera reconocía la complejidad del objetivo, dejando alguna puerta abierta a la esperanza. “Va a ser complicado pero siempre lo he creído. Estamos teniendo el objetivo del ascenso desde el liderato del Cádiz, lo que hemos hecho antes ha sido increíble y se está viendo que ahora somos un equipo más tan bueno como el resto. A partidos en tan poco tiempo hay equipos que sacan provecho, de una semana a semana hemos demostrado que somos los mejores. Tengo confianza en conseguir el objetivo que tenemos ahora”.

Respecto a Augusto Fernández, que entró en la convocatoria, Cervera entiende que el jugador necesita ritmo de competición. “Augusto no juega desde diciembre y estamos a junio, ha llegado hace diez días. Le he metido en la convocatoria porque tiene mucho bagaje pero no ha jugado porque no se merece que le ponga una responsabilidad y el equipo ahora mismo no necesita lo que puede dar”.

Y para acabar un mensaje a la afición. “Le digo a la gente que tenga confianza y que nos vamos a fallar, le queremos devolver a la gente todo lo que nos han dado y si nos está costando más es por la falta de la afición”.