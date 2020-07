Cervera; feliz por el ascenso, enfadado por el final de temporada

Cabreado al cuadrado y se vio durante el partido en el que Álvaro Cervera corregía a sus jugadores desde el banquillo mostrando claramente que no le gustaba nada de lo que esta viendo, sobre todo en una segunda parte muy mala del Cádiz CF.

El técnico mostraba su enfado tras el choque y en declaraciones siempre muy claras y muy concisas. “Este ha sido un partido más de los que hemos jugado tras ascender en el que el rival no es superior a ti. Tres penaltis por tres manos en los últimos partidos y para mi es duro. Me gusta mucho el fútbol y le saco conclusiones a todo. Le doy mucho mérito al ascenso pero no se pueden perder partidos contra equipos que no son superiores a ti y últimamente perdemos partidos nosotros. Sé que es el último partido pero estoy contrariado con muchas cosas. Tomo notas y luego doy opinión sobre muchas cosas y eso es lo que va a pasar”, explicaba el técnico mandado un mensaje a navegantes.

Analizando más en profundidad el partido, el técnico destacaba que “el viento nos ha ayudado en la primera parte pero en la segunda he visto cansancio y he cambiado a los tres de arriba para que la pelota estuviera en el campo contrario. El rival ha metido mucha gente arriba pero no hemos sido capaces de sacar una contra. Meten un balón en el área que no remata nadie pero nosotros le damos un penalti. Para mi eso no es mala suerte ni acierto del contrario, son cosas negativas que este equipo no ha hecho nunca y volverá a no hacerlas, pero para eso tendremos que tener a la gente que no haga esas cosas”. Otro mensaje claro a la plantilla que se haga de cara a la próxima temporada.

El técnico no paraba en su mensaje. “Si hoy viene el Albacete jugándose el descenso y nos gana 0-3 soy el primero que felicito al contrario pero estoy cansado que vengan equipos que no son superiores y nos ganen. Estoy enfadado y todo en la vida trae consecuencias”.

Y para terminar una frase más del entrenador. “O no eramos tan buenos o nos hemos dejado llevar, y cualquiera de las dos cosas tenemos que arreglarlas”, concluía.