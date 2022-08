Cádiz - Real Sociedad: sobra voluntad, faltan jugadores (0-1)

A este Cádiz le faltan ahora mismo jugadores, ya sea porque están lesionados o porque no están actualmente en la plantilla. Con el once y el banquillo que Sergio puso en liza te puede dar para competir y plantar cara, sobre todo en la jornada uno, pero ganar y sobre todo a equipos como la Real Sociedad ya es otra cosa.

Porque a pesar de todo, este Cádiz con Fali y José Mari en el centro del campo, y Perea y Arzamendia en las bandas, dio la cara ante el equipo de Imanol. Estuvo en el partido hasta el final, si bien Conan salvó algún que otro gol en los últimos minutos, pero con todo y con esas estuvo vivo todo el encuentro. La lectura del partido es que el Cádiz debe recuperar a jugadores como Alcaraz, San Emeterio, Álex y Sobrino, así como la mejor versión de otros como Espino, Negredo o Alejo. Todos ellos, capitales en este equipo.

El Cádiz sabía que la Real iba a tener el balón y así fue durante toda la primera parte. Un fallo en el centro del campo propiciaba que Kubo se colase por el pasillo central y batiese a Conan Ledesma.

En la segunda parte, con el debut de Mabil que ofreció buenos minutos, el Cádiz se atascó en ataque, más por el miedo a recibir la sentencia que a otra cosa. Conan salvó varios goles, sobre todo en la recta final, y los amarillo se iban con una derrota justa pero que pone de manifiesto muchas carencias amarillas.

Sergio y los fichajes

Sergio González prefería centrarse en lo que tiene, y hace bien, antes de justificar la derrota en las bajas y en los posibles fichajes. Su equipo lo intentó pero el entrenador no se fue satisfecho, más allá del resultado, por el juego de un Cádiz que no estuvo bien en una segunda parte alejada de un posible empate.

"El resultado no es el que queríamos", comenzaba el entrenador. "Debutábamos en casa y queríamos hacerlo bien. En la primera parte hemos estado mejor de lo que parece, el gol llega tras una mala acción por nuestra parte. Nos roba la Real y marcan. Hemos tenido alguna acción en la primera mitad, es verdad que ellos tenían el balón pero estaábamos bien sin la posesión, salvo en la jugada del gol", explicaba.

Sergio se quejaba sobre todo de la segunda mitad. "En la segunda parte no hemos encontrado el camino ofensivo para encontrar el empate ante la Real Sociedad. Hemos intentado que no nos marquen el segundo y quizás hemos estado muy mal con el balón. Los últimos cinco minutos han tenido varias ocasiones claras pero eso es el todo o la nada. El equipo sin balón ha estado cercano a lo que queremos ser pero sin el balón hemos estado muy lejos. Nos ha faltado la confianza en el segundo de la segunda vuelta de la pasada temporada", resumía el técnico.

«Quiero recuperar jugadores y si viene algún fichaje, genial»

Cuestionado por los fichajes, Sergio prefería no buscar excusas en lo que no tiene. "Lo fácil sería hablar de incorporaciones y creo que eso no toca. Hemos sacado el mejor equipo posible y aunque no me voy preocupado, tampoco me voy tranquilo porque no hemos sido el equipo que yo quiero que sea. Hemos estado muy espesos en las bandas y nos han faltado cosas arriba, un poco de todo, seguramente ha faltado cosas del entrenador también".

Bajas y fichajes, pero los puntos han volado. "Lo que más nos falta son los puntos que se nos han ido. A partir de ahí queremos recuperar a jugadores que han dado mucho la temporada pasada y si viene algún fichaje pues sería genial. Pero hablar de todo eso es ventajista, tenemos que centrarnos en los que estamos ahora", recordaba el entrenador.