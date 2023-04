Cádiz - Osasuna: las sensaciones se van al traste (0-1)

Las buenas sensaciones, la tranquilidad y la confianza que el Cádiz transmitía en las últimas semanas se fueron en buena parte al garete en el partido ante Osasuna. Frente a un rival con muchos cambios y pensando más en la final de Copa del Rey, el equipo de Sergio ofreció su peor cara de manera totalmente inesperada. Jugando en casa y sabiendo de la necesidad de ganar, el cuadro cadita dejó escapar tres puntos que le ponen en una situación de alarma.

Con la entrada de Roger como único cambio, las lesiones no faltaron a su cita y hasta dos jugadores pidieron el cambio. El propio delantero en la segunda parte y Víctor Chust que tenía la oportunidad de jugar por Fali pero no aguantó la primera parte.

Más allá de eso el Cádiz salió al partido con excesiva responsabilidad, a la par que miedo, sabiendo que su obligación era ganar. Osasuna no ofrecía demasiado pero estaba tranquilo en el campo ante un Cádiz que tenía la pelota y de vez en cuando creaba alguna ocasión clara como la que tuvo Rubén Sobrino en la primera mitad.

En la segunda la cosa fue a peor porque el Cádiz jugó con dos marchas menos y eso Osasuna lo aprovechó con un disparo de Rubén García desde más de veinte metros que puso el primero en el marcador. A partir de ahí, el Cádiz tiró de corazón pero ni por esas fue capaz de crear una ocasión clara de gol. Incluso Conan tuvo que salvar el segundo en un partido muy malo que hace pensar en lo peor para los amarillos.

Sergio: "Ya no tenemos colchón"

Sergio hablaba tras el partido. "Parece que hoy no era el día. El equipo ha salido con demasiada responsabilidad, muy comedidos y con la sensación que el partido estaba ganado. Las rotaciones del rival han hecho que la obligatoriedad fuera mayor. El equipo suele tener personalidad pero hoy nos ha costado un poco. Los pases no eran fluidos, contudententes, muchos pases verticales. A pesar de todo ello hemos tenido ocasiones para adelantarnos en el marcador.

Todo se empezó a torcer a raíz del gol navarro. "Una jugada aislada con dos errores groseros nos han metido el gol y a partir de ahí hemos tirado de carácter pero no ha llegado el gol. Hemos perdido el colchón y hacer autocrítica. El que más estable dentro del campo va a tener más a ganar".

Sergio esperaba que su equipo hubiera empatado al menos. "Creo que como mínimo no deberíamos haber perdido el partido. A partir de ahí sabemos que el rival tiene su tranquilidad pero no hemos sabido aprovechar jugar en nuestro campo. He visto jugadores con mucho poso que no han estado tranquilos. A pesar de que no hemos estado bien hemos tenido la oportunidad de marcar en varias ocasiones".

El entrenador amarillo entendía que su equipo tuvo carencias durante el choque. "Nos ha faltado activación, hemos sido demasiado previsibles pero no ha sido por falta de ganas. Todo ha sido más por exceso de responsabilidad", insistía el técnico cadista que no cesaba en la autocrítica.

"Hemos perdido la bola extra demasiado pronto. Tendríamos que haber estado mejor. Este partido lo hemos jugado muchas veces en la cabeza pensando que lo teníamos ganado. El guión del partido no nos ha ayudado para estar más cómodos. El equipo merecía como mínimo no haber perdido pero ahora tenemos que apretarnos los machos", explicaba el entrenador amarillo.