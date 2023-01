Cádiz - Mallorca: claro que se puede (2-0)

El mejor partido del Cádiz esta temporada se vio en Carranza ante el Mallorca. Un choque muy serio por parte de los amarillos que fueron dominadores del choque de principio a fin. El gol tempranero de Bongonda ayudó mucho para que el cuadro cadista comenzara a mandar ante un Mallorca que se enconmenda a su delantero Muriqui.

Más allá de eso poco más del cuadro de Javier Aguirre que veía como con el paso de los minutos llegaba el segundo gol gracias a una mano, que tuvo que revisar durante minutos el VAR, y que supuso el primer penalti a favor del Cádiz esta temporada. Álex hacía el segundo y encarrilaba un partido que bien se pudo complicar al principio por un pisotón involuntario de Momo que no tuvo castigo artbiral.

La segunda parte fue lo que Sergio quiería, redondear el partido. Aguantó bien los primeros minutos y la entrada de Escalante y Roger, los dos debutantes, ayudaban finalmente a que el Cádiz lograba una victoria que le deja 19 puntos en el casillero y puede que fuera de los puestos de descenso cuando acabe la jornada.

Sergio: "Esto nos refuerza"

"Desde el principio hemos estado fuertes. Teníamos claro que ellos no se podían adelantar porque su plan de partido sale reforzado. En la primera parte hemos estado bien y hemos sido mejores. La acción del penalti nos ha reforzado y me alegra que por mi nos hayan pitado uno", destacaba el entrenador cadista.

Para Sergio, tras el descanso el equipo siguió siendo fiables. "En la segunda parte no hemos estado tan bien pero si fiables y contundentes. Estoy contento porque tras el inicio de la primera vuelta tener ahora 19 puntos es un botín que nos tiene que reforzar para la segunda vuelta".

Un partido para sonreir y seguir sumando. "La felicidad en el fútbol dura poco pero ha salido todo bien. Nos merecíamos un golpe de alegría y de felicidad. Hemos estado muchas jornadas cerca de salir del descenso y ahora mismo estamos contentos con la victoria que nos tiene que ayudar para limpiar el camión de la basura", explicaba el técnico amarillo.

Javier Aguirre se quejó amargamente del VAR. Cuestionado por el penalti, Sergio explicaba que "no he visto la acción de Momo ni la quiero volver a ver. El penalti aún no lo he visto pero me han dicho que es bastante claro. Con lo que nos ha pasado ahora mismo tengo que centrarme en la victoria. Es un partido para saborear la victoria".