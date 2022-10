Cádiz - Espanyol: la victoria se fue en el descanso (2-2)

El Cádiz estuvo tan cerca de ganar con la última jugada de Lucas Pérez al larguero, como de perder tras un horrible inicio de segunda parte que a punto estuvo de costarle el partido. Y eso que los amarillos ofrecerion sus mejores minutos de la temporada con una sensacional primera parte en la que solo faltó probar más al portero del Espanyol. La recompensa llegó antes del descanso con una jugada en la que el meta visitante falla y Chust mete la pierna para marcar el primer gol de la temporada en Carranza.

Todo cambió en la segunda parte. El Cádiz desaparecía y el Espanyol, con Darder y Joselu, se hacían dueños y señores del partido. Un centro de Brian Oliván lo aprovechaba el delantero para poner el empate. La dinámica era de un cuadro visitante más enchufado ante un Cádiz que las veía venir. El segundo no tardaría en llegar. Buen balón filtrado por el centro que Joselu remata al primer palo.

El Cádiz estaba desaparecido y muerto pero la salida por lesión de Darder y los cambios de Sergio le cambiaron la cara. Una buena jugada de Espino hasta línea de fondo la aprovechaba Lucas Pérez para hacer el empate a dos. De ahí al final, el Cádiz quería más, reclamó un claro penalti sobre Sobrino y la tuvo con la falta que Lucas mandó al larguero en el último instante de un partido en el que todo pudo pasar.

Sergio: "Hemos pecado de confianza"

"La primera parte ha sido muy buena recordando al Cádiz de la pasada temporada. En el descanso hemos dicho que había que mantener el nivel y no lo hemos sabido hacer. Hemos salido muy mal a la segunda parte con veinte minutos que nos ha podido costar el partido. Ese es el debe nuestro en esta temporada", explicaba el entrenador cadista.

Sergio lamentaba el comienzo de la segunda parte. "Tenemos que analizar y corregir cosas porque luego el equipo ha tenido entereza, hemos dado un paso adelante y la sensación era que el partido estaba para nosotros.

Hace tiempo que no ganamos en casa y lo queríamos hacer pero no ha podido ser. Hemos estado bien 65 minutos pero el resto nos ha costado no ganar".

Incidiendo en la reanudación tras el tiempo de descanso, el entrenador apuntaba que "tengo que analizar que ha pasado en el comienzo de la segunda parte. Han sacado centros muy solos y hemos pecado de exceso de confianza. Hemos salido tranquilos, creyendo que el partido estaba controlado y estábamos desorientados. Ha sido todo un poco caos. Tras el 1-2 hemos vuelto a atacar y creer pero el equipo sigue dando pasos adelante. Vamos a ir poco a poco hacía delante y hay que ser positivos porque el equipo se está aplicando y cada vez se ven más cosas en el campo".