Cádiz - Athletic: Ridículo en toda regla (0-4)

Rídiculo, no se puede calificar de otra manera. El Cádiz fue un juguete en manos de un Athletic que no ha tenido un partido en Primera más fácil en muchos años. El equipo de Ernesto Valverde marcó cuatro, pero bien pudo hacer seis o siete, si Conan no hubiera parado un penalti o si el árbitro no hubiera anulado un gol a instancias del VAR. Un durísimo revés, seguramente inesperado pues nadie creía que el Cádiz iba a caer de la manera que lo hizo ante 17.000 espectadores que poblaron Carraza, el Nuevo Mirandilla.

Con Blanco en el titular y Lucas Pérez en el banquillo, el cual fue abroncado cuando entró en la segunda parte, el Cádiz salía bien al partido pero un error de infantiles le costaba el primer gol gracias al mal pase de un Arzamendia que nadie sabe del porqué de su titularidad. Gol de Williams y a partir de ahí coser y cantar para el cuadro vasco.

Dos goles de Guruceta y otro de Berenguer, todos en la segunda parte, ponían la rúbrica a un partido en el que el Cádiz estuvo a años luz de sumar siquiera un punto. Colista en la clasificación, sin goles a favor, el inicio de temporada es tan malo como el ambiente que se respira en un cadismo ansioso y muy crítico con el club.

Sergio: "Pido perdón a la afición"

No había una sola excusa en las palabras de Sergio González para intentar analizar la triste imagen de un Cádiz que se llevó un saco de goles del Athletic. Autocrítica dura del entrenador, no es para menos, reconociendo que la imagen del equipo está a años luz de la mejor versión.

"Hay que aceptar que el Athletic ha sido mucho mejor que nosotros. Hemos dado una imagen bastante floja, pedimos disculpas a la afición por las sensacions que hemos dado. Hemos estado por estar. Tenemos que mirarnos el ombligo y espero que lo de hoy sera un punto inflexión. Esto ha sido una hostia fuerte, estamos lejos del Cádiz que queremos. Nos deja en un mal lugar el partido de hoy.

No tengo un argumento para explicar lo que ha pasado", explicaba el técnico cadista.

"Ha sido un partido muy flojo por nuestra parte y la competición nos pone en nuestro sitio. En los entrenamientos estamos bien pero lso detalles nos matan y el primer gol nos ha hundido", reconocía el entrenador.

"A nivel de actitud no hemos salido mal, no pasada nada en el partido pero en el primer gol nos ha hecho mucho daño. Esto ha empezado ya y estamos con la faena para corregir lo antes posible".