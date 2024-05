Almería - Cádiz: el escudo por el suelo (6-1)

Por suelos. El Cádiz decidió que el último partido de la temporada iba a ser un bochorno y así fue. Una horrible segunda mitad de las que pocas se recuerdan por tierras gaditanas. Cinco goles en 25 minutos ante el colista y un equipo que no había ganado un solo partido como local a esta temporada. Bochorno total, fin a una temporada para el olvido.

Y eso que el Cádiz se puso por delante en el marcador con un golazo de Ocampo. Una primera parte de poca intensidad pero suficiente para que el Cádiz se fuera por delante. Todo cambió en la segunda mitad, Pepe Mel hizo cambios en el Almería y le surtieron efecto. En tres minutos ya le ha había dado la vuelta al partido con la colaboración de la no defensa cadista y algún fallo de David Gil. El Cádiz se quedó en el vestuario y pasó olímpicamente de un partido que es el símbolo de una temporada desastrosa.

El análisis de Pellegrino

Mauricio Pellegrino, que como casi siempre fue incapaz de cambiar el partidos ocn los cambios, achacaba todo al estado anímico para resumir un partido que se fue la traste en el descanso. El Cádiz se quedó en el vestuario, y eso que iba ganando, y a partir de ahí el cuadro gaditano no hizo nada de nada. «Queríamos aguantar el arreón inicial en la segunda parte, nuestro equipo siempre lo ha dado todo y ha sido competitivo. En cinco minutos nos han hecho dos goles y el tercero nos ha matado», destacaba Pellegrino.

Para el entrenador cadista el tercer tanto fue el remate, aunque la cosa pintaba mal desde el descanso. «A partir de ahí no hemos estado. Ojalá que no sea esta la imagen que ha quedado de nuestro equipo», decía cuál utopía para una afición cansada, harta y esperando que esto cambie lo antes posible. «En los últimos encuentros no nos han hecho goles y ahora en un tiempo nos han hecho seis», explicaba el entrenador cadista.

Con todo y para resumir una derrota bochornosa y con al que acaba una temporada desastrosa, Pellegrino destacaba que «el ánimo influye en el estado anímico de los jugadores». Chimpún.