Alberto Achirica explica su marcha del San Fernando CD en Deportes COPE: "Ya no sumo en el club"

Alberto Achirica abandona la nave del San Fernando CD. El que ha sido director deportivo en la última temporada se marcha en una decisión personal en la que influye su rol en el club. Funciones que hacía y ahora no termina de desempeñar y que se han manifestado en la poca participación en la confección de la plantilla de esta campaña.

El ya es director deportivo azulino ha hablado en Deportes COPE Cádiz. “Ha sido una montaña rusa de sentimientos, de resultados, de experiencia, de situaciones positivas y negativas, y es el momento de decir adiós”. “Tengo la certeza de que por trabajo no ha quedado para intentar que todo saliera bien y, por supuesto, me marcho con el orgullo de que el año pasado conseguimos el objetivo propuesto, que no era otro que el de estar esta temporada en la Primera RFEF”. De la misma forma, Achirica señalaba que “el club ha crecido enormemente y no tiene que ver nada con el que era hace 16 meses y en una pequeña parte de ello también me siento culpable”. “La entidad se queda en manos de gente muy capacitada, pero siento que no puedo sumar en estos momentos y, por ello, es preferible dar un paso al lado”, argumentaba.

"No tengo problemas con el club"

No se dejó atrás al “cuerpo técnico del año pasado, a quienes no tuve la oportunidad de agradecer públicamente la temporada donde conseguimos un objetivo muy difícil, en un contexto complicado como fue el ascenso y, por supuesto, al de este año donde Nacho Castro, Narcís o Pablo son personas geniales y grandes profesionales, así como a David Valle, o Suso, a las que le deseo lo mejor del mundo y estoy plenamente convencido de que este año también lograrán el objetivo propuesto que no es otro que el de mantener la categoría”.

Mención especial tuvo para “nuestro presidente, Louis Kinziger, más que un presidente, un amigo, que sabe que me tendrá siempre”. “Llegó al club como director de operaciones y pasó a director general para ser presidente y cabeza visible. Han sido innumerables horas de trabajo, de reuniones, de viajes, muchos partidos sufriendo, de tristeza y alegría que se han quedado grabados. Es lo mejor que me llevo de aquí”.

Alberto Achirica también dejó a las claras que “no me voy porque tenga problemas con Felippo Fusco, que siempre me ha dado mi sitio y que siempre me ha valorado, respetando mi persona, pero a día de hoy no me siento capacitado de sumar en el lugar en el que me encuentro, podría estar en mi despacho viendo vídeos y tranquilo, pero no pienso que sea mi lugar y yo no me siento cómodo así, de la misma forma un equipo no puede tener dos directores deportivos y es el momento del adiós”.