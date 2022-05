Alavés - Cádiz: amarillo son sus corazones (0-1)

El Cádiz es el equipo del sufrimiento, de la épica, de las derrotas dolorosas que se prolongan en el tiempo. Todo eso es parte del Cádiz CF, pero también es el equipo de las pequeñas alegrías que se convierten en perennes e infinitas en el corazón. Por eso, esta salvación en Primera División pasará la historia de la épica cadista. Era el equipo que peor lo tenía en la última jornada y se salvó. Si Manuel Irigoyen hubiera estado entre nosotros, seguro que gran parte de la salvación sería fruto suyo. Pero con el que fuera presidente en el cielo, esta permanencia es fruto del empeño, el trabajo y las justifica futbolística, que también existe.

No estuvo bien el Cádiz en la primera parte. Nervioso y fallón, se iba al descanso con empate a cero y casi sin generar ocasiones. Ese marcador no le valía, pues aunque en el resto de campos tampoco se movía el marcador, el empate no era bueno para los amarillos.

Choco y Espanyol, al rescate

En la segunda parte, el Cádiz reaccionaba y empezaba a meter en su campo al Alavés. Llegaban las ocasiones pero las noticias eran malas. El Mallorca marcaba y hundía un poco la moral cadista. La cosa pintaba peor cuando le pitaban un penalti de VAR a favor al Granada. El fallo de Jorge Molina le daba alas al Cádiz pues a reglón seguido el Choco Lozano, uno de los primeros cambios, mandaba al fondo de la red un gran centro de Iza.

El Cádiz se ponía por delante y se agarraba a la categoría. Todas las miradas estaban puestas en Granada pues el Mallorca ya ganaba 0-2. En Vitoria se dejó de jugar y las noticias de Granada confirmaban una permanencia que sabe a gloria para un equipo que jugará por tercera temporada consecutiva en la élite.