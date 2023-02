Vera Luque: "Sentí alivio cuando escuché que no pasaba a la final, este carnaval no me gusta"

José Antonio Vera Luque y su chirigota han sido los grandes cajonazos de este Falla 2023. Su agrupación, 'Frente talibán de la república irreverente de Kadikadistan' no va a estar en la final del concurso, algo nada habitual en un grupo que en los últimos años no se bajaba prácticamente del primer puesto de su modalidad.

"Lo asumo y lo primero que quiero hacer es dar la enhorabuena a los grupos que van a estar en la final. Espero que hagan disfrutar y nosotros disfrutemos de ellos", comienza diciendo el chirigotero en COPE.

No obstante, Vera Luque destaca que "no me gusta este carnaval. No porque no haya entrado en la final digo esto, sino porque veo desde hace años que se hacen cosas que no me gusta. Se habla mucho del propio carnaval y no me gusta, yo no hago ese tipo de agrupaciones, huyo del metacarnaval", reconoce.

Cuestionado si todo ello supone un adiós al concurso, el chirigotero explica que "eso no lo se pero cuando descansé me vino muy bien y creía que ya tenía fuerzas pero ahora veo que el Carnaval es una obligación y eso no me gusta. Nosotros teníamos cuatro pases preparados con un repertorio equilibrado pero hay que asumir la dirección del jurado".

¿Qué sintió cuando escuchó que no estaba en la Final? "Aunque parezca lo contrario, sentí alivio porque veo que mi trabajo ha terminado y este carnaval no me convence. De la final me gustan chirigotas como la del Bizcocho y Manolín Santander", añade.

