Vera Luque: "Me encantaría sacar un año el coro de La Salle Viña"

José Antonio Vera Luque está siendo uno de los autores que más expectación ha levantado en lo que va de concurso. Su comparsa, Los quinquis, busca en la semifinal estar en la Gran Final del próximo viernes 3 de junio.

La Cadena COPE ha estado en la previa de su actuación en el colegio La Salle Viña. Vera Luque reconoce que la idea de sacar una comparsa se reduce a este año. "Si este Carnaval hubiera sido en febrero habríamos sacado la chirigota, lo tengo claro. No creo que vayamos a seguir con la comparsa. Hemos querido llevar este tipo de comparsa, tan añejo, hacía falta en el concurso. Aun así nunca sabes cómo va a caer en el Falla pero es verdad que hay mucha gente joven que no ha vivido este tipo de agrupaciones".

"El año que sacamos un cuarteto para la calle muy rimado y clásico había gente que no nos entendía. Hay un cambio generacional en el que mucha gente no lo ha vivido comparsas como Los quinquis".

Sus cuplés

La forma de hacer cuplés, de tres en tres. "Descubrí esta manera de hacer cuplés y me gustaron mucho. Van saliendo en el momento menos esperado y me divirte mucho más que hacer un cuplé de toda la vida. Es un reto además importante, le buscas un par de rimas y adelante. Muchas veces los chistes cortitos son mejores. Un cuplé demasiado largo a lo mejor si no tiene un buen remate pues pierde fuerza". Vera Luque, eso sí, reconoce que "estas fórmula de hacer cuplés va a durar mucho en el tiempo".

¿Qué le queda a José Antonio Vera Luque? "Cuando te gusta el Carnaval es algo que te llena mucho y quieres hacer muchas cosas. Comenté una vez y lo dejó ahí en años venideros sacar un coro. Yo me he criado con el coro de La Salle Viña, vengo de ahí y estaría muy bien rescatar ese coro en un futuro", concluye.