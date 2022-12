Tangos y Pasodobles. La comparsa de Jona y el regreso de la chirigota de Puerto Real

El Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz se va acercando cada vez más. Con fecha de inicio, el próximo 19 de enero para la cantera y el 21 del mismo mes para los adultos, la celebración del sorteo del orden de actuación activa la cuenta atrás para el certamen de coplas más famoso del mundo.

Dos protagonistas del Falla se han asomado a un nuevo programa de Tangos y Pasodobles en COPE. Jonathan Pérez Ginel y Fermín Coto, el primero uno de los comparsistas de moda y el segundo autor de una chirigota que causó sensación en 2020 y que regresa al Gran Teatro Falla.

Jona: "Queremos mantener nuestra línea"

La comparsa 'Los peliculeros' es la nueva propueta de Jonathan Pérez para el Carnaval 2023. Tras llegar a semifinales con 'Los originales' en 2022, el autor quiere mantener la misma línea que le hizo pisar la Gran FInal en 2020 con 'Los aislados' y dejar las buenas sensaciones de sus últimas comparsas.

"Me alejo de lo comercial, quiero hacer lo que me gusta y por eso me gusta mantener la última línea de estos años atrás. El grupo no tiene fichajes y nos mantenemos como una comparsa de amigos que nos gusta el Carnaval", reconoce en los micrófonos de COPE.

Vuelve la chirigota de Puerto Real

Otro de los protagonistas de este programa de Tangos y Pasodobles es Fermín Coto, uno de los autores de la chirigota de Puerto Real. Una agrupación que regresa al Falla tras su ausencia en 2022 y que fue segundo premio en 2020 con 'Los impacientes'.

"Tenemos muchas ganas de volver al Falla. Queremos pararlo bien y que la gente disfrute con nuestra chirigota", explica Coto en COPE sobre una agrupación que este año será 'Los desgraciaitos'.