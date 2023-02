Tamara Beardo: "El jurado está siendo muy valiente"

La comparsa 'La tía de la tiza' es una de las revelaciones del concurso de 2023. El grupo de Tamara Beardo ha logrado llegar a la fase semifinal haciendo las cosas bien desde el primer día y con la ayuda de autores como José María Barranco 'El Lacio' y el 'Canijo de Carmona'.

Beardo destaca cómo se ha creado la comparsa. "Realmente nunca me fui, estaba desde la barrera viendo cosas y aprendiendo. Vi que quizás hacía falta cantarle a Cádiz un poco más. Tenía muchas ganas de salir en Carnaval pero lo que echaba de menos realmente era estar en el Falla. Ese frio de camerinos, esa sensación de las tablas y hemos vuelto al Falla empezando desde cero. He llamado a muchas puertas de autores, componentes e instrumentación. Eran puertas que se cerraban pero sabía que algo grande nos estaba esperando. Al final he dado con el grupo que quería", reconoce.

Cuestionada por el concurso , Tamara Beardo destaca que "me parece que estamos teniendo un concurso muy competido con muy buenos grupos. Además tenemos un jurado muy valiente por las puntuaciones y los grupos que han pasado, algo que ya le hacía falta al concurso.